Ενοχή για Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσο προτείνει η εισαγγελέας - Όχι όμως για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης

Της Ιωάννας Μάνδρου

Την ενοχή του ιδρυτή της Folli Follie Δημήτρη Κουτσολιούτσου και του γιου του Τζώρτζη, όπως και δύο ακόμη στενών τους συνεργατών, ζήτησε στη δίκη για το οικονομικό σκάνδαλο της εταιρείας η εισαγγελέας της έδρας Αικατερίνη Ρούμπη.

Αντίθετα, πρότεινε την πλήρη απαλλαγή της Καίτης Κουτσολιούτσου και των υπολοίπων 6 κατηγορουμένων.

Ειδικότερα, η εισαγγελέας ζήτησε την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων και των Κουτσολιούτσων για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης και της απάτης που αποτελούσε και τη βάση της παραπομπής τους σε δίκη.

Για τον ιδρυτή της εταιρίας Δημήτρη Κουτσολιούτσο ζήτησε την καταδίκη του για ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία, χειραγώγηση αγοράς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Για τον υιό Κουτσολιούτσο η εισαγγελέας ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος για χειραγώγηση αγοράς και νομιμοποίηση εσόδων, όχι κατ' επάγγελμα.

Τέλος, για μία στενή συνεργάτιδα του Δημήτρη Κουτσολιούτσου πρότεινε να κηρυχθεί ενοχή για συνέργεια στη χειραγώγησης αγοράς και στο «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος, ενώ για το μεγαλόστελεχος της εταιρίας στην Ασία Ιωάννη Μπεγιέτη ζήτησε να καταδικαστεί για πλαστογραφία και συνεργεία σε χειραγώγηση αγοράς.

Η δίκη συνεχίζεται στις 29 Μαΐου με αγορεύσεις των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.