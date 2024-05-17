Όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος, στα 2,7 δισ. ευρώ αυξήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του Προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2024 σε σύγκριση με 1,45 δισ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
Πιο αναλυτικά, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης στο πρώτο τετράμηνο του έτους παρουσίασε έλλειμμα 570 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείματος 1,915 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη σημαντική αύξηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού τα οποία διαμορφώθηκαν σε 20,612 δισ. ευρώ, από 17,785 δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 19, 521 δισ. ευρώ, από 19,902 δισ ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023.
