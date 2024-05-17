Στην Κιμ Καρντάσιαν αρέσει να «διαφημίζει» το στήθος της, την καλλίγραμμη σιλουέτα της και γενικά όλα τα… πλούσια προσόντα της. Η διάσημη τηλεπερσόνα «ανέβασε» φωτογραφίες στο Instagram, ενώ πόζαρε πάνω σε ένα κρεβάτι στο ιδιωτικό της τζετ, αξίας 95 εκατομμυρίων δολαρίων. Η 43χρονη σταρ ενθουσίασε τους 363 εκατ. followers της, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι από τα καμώματα της Κιμ.

Ο πέμπτος κύκλος του ριάλιτι «The Kardashians», της Κιμ και της οικογένειάς της στο Hulu, θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Μαΐου.

Πρόσφατα, η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε φωτογραφίες από την προετοιμασία της για την εμφάνισή της στο Met Gala. Η 43χρονη φαινόταν να προετοιμάζεται στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της μαζί με την ομάδα της και έχοντας στο πλευρό της τον διάσημο σχεδιαστή μόδας και creative director του οίκου Maison Margiela, Τζον Γκαλιάνο.

Αυτό που κεντρίζει την προσοχή, ανάμεσα στις εικόνες, είναι το αόρατο τακούνι που έβαλε, το οποίο η αδελφή της, Κλόι, δεν δίστασε να σχολιάσει γράφοντας: «Αυτό το αόρατο τακούνι είναι τρελό! Πώς τα κατάφερες; Σίγουρα θα είχα πέσει».

