Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσαν στον 9ο τακτικό ανακριτή οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη,που τραυματίστηκε θανάσιμα από ναυτική φωτοβολίδα έξω από το κλειστό γήπεδο στο Ρέντη σε επεισόδια οπαδών τον περασμένο Δεκέμβριο.

Οι γονείς του αστυνομικού ζητούν από τη Δικαιοσύνη να τιμωρήσει παραδειγματικά όσους πήραν μέρος στα επεισόδια που στάθηκαν μοιραία για τον γιο τους και ειδικά όσους τα προκάλεσαν δίνοντας εντολή στους οπαδούς να ξεκινήσουν τις βιαιοπραγίες.

Η οικογένεια Λυγγερίδη σύμφωνα με πληροφορίες σκοπεύει να ζητήσει να συνενωθεί η δικογραφία για την ανθρωποκτονία του αστυνομικού που εκκρεμεί στα δικαστήρια Πειραιά με αυτή που αφορά σε αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση οπαδών και βρίσκεται στα χέρια του 9ου Ανακριτή.

Σε δήλωση του ο πατέρας του αστυνομικού είπε : "Φτάνει πια για όλη την κοινωνία, φτάνει πια για όλη την Ελλάδα. Ο Γιώργος ας είναι το τελευταίο θύμα, ας είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Δικαίωση δεν πρόκειται να δω, γιατί έχασα το παιδί μου. Δικαίωση θα υπήρχε εάν ερχόταν το παιδί μου πίσω. Δικαίωση θέλω να δουν οι υπόλοιποι αστυνομικοί".

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Βασίλης Καπερνάρος σε δήλωση του ανέφερε πως "θα συμπαρασταθούμε στον κύριο ανακριτή για να αποδειχθεί ότι τέτοιου είδους εγκλήματα στη χώρα μας δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Φτάνει πια".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

