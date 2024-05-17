Ένα από τα πολλά μυστήρια της Μόνα Λίζα – του διάσημου πίνακα του Λεονάρντο ντα Βίντσι – πιστεύει ότι έλυσε μία Ιταλίδα επιστήμονας. Η Ann Pizzorusso, γεωλόγος και ιστορικός τέχνης με εξειδίκευση στον Λεονάρντο ντα Βίντσι και την εποχή της Αναγέννησης, ισχυρίζεται ότι βρήκε την τοποθεσία που απεικονίζεται ως φόντο, πίσω από την Μόνα Λίζα, χρησιμοποιώντας την γεωλογική της γνώση και εμπειρία.

Σύμφωνα με την Ιταλίδα επιστήμονα, ο ντα Βίντσι ζωγράφισε τον πίνακα στην πόλη Lecco στη νοτιοανατολική όχθη της λίμνης Como στην Ιταλία.

Η Pizzorusso ξεκίνησε την έρευνά της πριν τρεις δεκαετίας όταν επισκέφτηκε την πόλη για να «περπατήσει» στα βήματα του μεγάλου αναγεννησιακού καλλιτέχνη, έχοντας ως «χάρτη» σημειώσεις από ημερολόγια σχέδια του ντα Βίντσι.

«Εκείνη την περίοδο, στο σημειωματάριό του αναφέρει ότι είναι στο Lecco, όπου δούλευε ως μηχανικός», δήλωσε στο CNN η Pizzorusso.

Το έργο τελικά ακυρώθηκε, αλλά τα σκίτσα του ντα Βίντσι από την περιοχής διασώθηκαν (ένα σχέδιο με κόκκινη κιμωλία μιας οροσειράς κοντά στο Lecco ανήκει στη Βασιλική Συλλογή στο Γουίνδσορ του Λονδίνου).

Σύμφωνα με την Pizzorusso, ο ντα Βίντσι ζωγράφισε τη Μόνα Λίζα με φόντο την πόλη Lecco στη νοτιοανατολική όχθη της λίμνης Como στην Ιταλία

Τα συμπεράσματα της Pizzorusso και που βασίζονται

Προηγούμενοι ιστορικοί τοποθετούν το φόντο στη Μόνα Λίζα σε άλλες ιταλικές πόλεις, όπως στο Bobbio και το Arezzo, βασισμένοι στην τοξωτή γέφυρα που φαίνεται πίσω από τον δεξί ώμο της Μόνα Λίζα. Όμως, ως γεωλόγος, η Pizzorusso επιμένει στο Lecco λόγω των βραχωδών σχηματισμών στο βάθος του πίνακα και της ακίνητης επιφάνειας του νερού.

«Οι γέφυρες είναι προσωρινές», είπε. «Αν κοιτάξετε στο βάθος, θα δείτε κορυφές. Είναι ένας τύπος διάβρωσης που συμβαίνει στον ασβεστόλιθο που έχει ρωγμές και σπάει σε ογκόλιθους, σχεδόν σαν ένα σχέδιο πριονιού… Μπορούμε να δείξουμε ότι ο ασβεστόλιθος υπάρχει στο (Lecco). Όταν κοιτάζετε τη Μόνα Λίζα, υπάρχει μια σειρά από βουνά στο βάθος που έχουν αυτό το μοτίβο πριονιού» υποστηρίζει.

Ομοίως, το σώμα του νερού πίσω από τη Μόνα Λίζα είναι γεωλογικά συγκεκριμένο και είναι η λίμνη Κόμο, μια υποαλπική παγετώδης λίμνη που χρονολογείται πριν από περίπου 10.000 χρόνια, ισχυρίζεται η Pizzorusso.

«Αν κοιτάξετε πίσω της, έχετε τις επιμήκεις παγετώδεις λίμνες που έχουν ένα συγκεκριμένο σχήμα σαν τα δάχτυλα», είπε.

«Επειδή όταν ο παγετώνας μετακινήθηκε, εξαφάνισε ορισμένα κομμάτια γης».

Παρά την βεβαιότητά της για την ακρίβεια των ευρημάτων της, η Ιταλίδα επιστήμονες κράτησε μυστικά τα συμπεράσματά της για 30 χρόνια. Επέστρεψε στο Lecco αυτή την εβδομάδα, εξακολουθώντας να είναι σίγουρη ότι «όλα ταιριάζουν» και τώρα θα παρουσιάσει τα ευρήματά της σε ένα συνέδριο γεωλογίας στην πόλη.

Πηγή: skai.gr

