Nα συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο στη Γάζα και να αντιμετωπίσει την καταστροφική ανθρωπιστική κρίση καλούν το Ισραήλ με επιστολή τους προς την ισραηλινή κυβέρνηση χώρες της G7, σύμφωνα με το Reuters.

Όλες οι χώρες που ανήκουν στην G7 εκτός από τις ΗΠΑ, υπογράφουν την επιστολή, μαζί με την Αυστραλία, τη Νότια Κορέα, τη Νέα Ζηλανδία, την Ολλανδία, τη Δανία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία.

Η πεντασέλιδη επιστολή έρχεται καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν χερσαία εισβολή στην πόλη Ράφα στη νότια Γάζα στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους για την εξάλειψη της Χαμάς, παρά τις προειδοποιήσεις ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζικές απώλειες σε μια περιοχή όπου έχουν βρει καταφύγιο οι εκτοπισμένοι άμαχοι.

«Κατά την άσκηση του δικαιώματός του να υπερασπιστεί τον εαυτό του, το Ισραήλ πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», αναφέρει η επιστολή που είδε του Reuters. Παράλληλα, οι υπογράφοντες την επιδτολή επαναλαμβάνει την «αγανάκτησή» τους για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ αρνείται ότι μπλοκάρει την ανθρωπιστική βοήθεια και λέει ότι πρέπει να εξαλείψει τη Χαμάς για τη δική του προστασία.

Σύμφωνα με το Reuters, τα δυτικά κράτη δηλώνουν αντίθετα σε «μια στρατιωτική επιχείρηση πλήρους κλίμακας στη Ράφα» και κάλεσαν το Ισραήλ να αφήσει την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στον πληθυσμό «μέσω όλων των σχετικών σημείων διέλευσης, συμπεριλαμβανομένου εκείνου της Ράφας».

Το Reuters αναφέρει ότι στην επιστολή αναγνωρίζεται στο Ισραήλ ότι έχει σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της άδειας περισσότερων φορτηγών βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, της επαναλειτουργίας της διέλευσης Ερέζ στη βόρεια Γάζα και της προσωρινής χρήσης του λιμανιού Ασντότ στο νότιο Ισραήλ.

Ωστόσο, κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να κάνει περισσότερα, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας για μια «βιώσιμη κατάπαυση του πυρός», διευκολύνοντας περαιτέρω τις εκκενώσεις και την παροχή «ηλεκτρισμού, νερού και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών».

Πηγή: skai.gr

