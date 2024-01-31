Ιταλία: Αγρότες έστησαν μπλόκα σε διόδια έξω από την Μπρέσια

Περίπου εβδομήντα Ιταλοί αγρότες με τα τρακτέρ τους, έστησαν σήμερα μπλόκο στα διόδια έξω από την πόλη Μπρέσια, στη βόρεια περιφέρεια της Λομβαρδίας.

Διαμαρτύρονται κατά της ευρωπαϊκής πολιτικής στον αγροτικό τομέα, αλλά και της στάσης μεγάλων ιταλικών γεωργικών ενώσεων, διότι θεωρούν ότι δεν κινήθηκαν έγκαιρα προς υπεράσπιση των ζωτικών συμφερόντων τους. Κύριες διεκδικήσεις των Ιταλών αγροτών, στην φάση αυτή, είναι η αύξηση των τιμών χονδρικής πώλησης των προϊόντων τους και η μείωση της γραφειοκρατίας.

Για αρκετή ώρα η κίνηση παρέλυσε σε όλη την νότια περιοχή της πόλης της Μπρέσια. Πριν από λίγο η διέλευση των οχημάτων από τα διόδια κατέστη και πάλι δυνατή, αλλά οι διαδηλωτές ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.