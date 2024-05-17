Το νέο Ψηφιακό Σχολείο (digitalschool.gov.gr) είναι μία νέα, δωρεάν, ολοκληρωμένη ψηφιακή πύλη, μέσω της οποίας μαθητές από την Α’ Δημοτικού έως την Β’ Λυκείου θα έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε σύντομα, περιεκτικά βίντεο με διδακτικό υλικό και στο περιεχόμενο των μαθημάτων (στη λογική του Netflix).

Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου θα μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά και σε μαγνητοσκόπηση απογευματινές φροντιστηριακές παραδόσεις για εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, να επικοινωνούν με τους καθηγητές σε πραγματικό χρόνο και να συμμετέχουν σε διαγωνίσματα προετοιμασίας.

Η πιλοτική χρήση του Ψηφιακού Σχολείου θα αρχίσει από τη νέα σχολική χρονιά. Σε πρώτη φάση, θα είναι διαθέσιμα βίντεο για τη νεοελληνική γλώσσα και τα μαθηματικά που διδάσκονται στις τάξεις του Γυμνασίου, ενώ σύντομα θα προστεθεί αντίστοιχο οπτικοακουστικό υλικό για όλα τα μαθήματα του σχολικού ωρολογίου προγράμματος, για όλες τις τάξεις έως τη Β’ Λυκείου. Τα ψηφιακά μαθήματα για την Γ’ Λυκείου θα αρχίσουν τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Ψηφιακά μαθήματα για τα παιδιά των απομακρυσμένων περιοχών

Παράλληλα, μέσω του Ψηφιακού Σχολείου θα καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για την ίδρυση σχολείου, όπως η Γαύδος. Στις περιπτώσεις αυτές, θα δημιουργούνται τάξεις με τη φυσική παρουσία τουλάχιστον τριών ειδικοτήτων εκπαιδευτικών (φιλόλογοι, μαθηματικοί, καθηγητές φυσικών επιστημών ή πληροφορικής) και για τα μαθήματα που δεν καλύπτονται από τις ειδικότητες που είναι διαθέσιμες στην περιοχή θα γίνεται ζωντανή ψηφιακή διδασκαλία, εντός σχολικού ωραρίου.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το ελεύθερο και δωρεάν Ψηφιακό Σχολείο αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο για όλους τους μαθητές, ειδικά για όσους αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες επειδή κατοικούν σε δυσπρόσιτες ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, σε μεγάλη απόσταση από το σχολείο τους ή ανήκουν σε ευάλωτα νοικοκυριά.

Ηλεκτρονική πρόσβαση για τους γονείς στη δραστηριότητα του σχολείου

Το Ψηφιακό Σχολείο περιλαμβάνει επίσης ψηφιακή εφαρμογή για την τακτική επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς και στο σχολείο (eParents). Αρχικά οι γονείς και κηδεμόνες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις δράσεις του σχολείου, τις επιδόσεις και τις απουσίες του παιδιού, ενώ σε σταδιακά θα προστεθούν κι άλλες δυνατότητες, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες και τηλεδιασκέψεις.

Απώτερος στόχος είναι να ενταχθούν στο Ψηφιακό Σχολείο και υπηρεσίες που συνδέονται με την επαγγελματική σταδιοδρομία, όπως η πιστοποίηση προσόντων, αλλά και βιβλία, εκδόσεις και περιοδικά σε ψηφιακή μορφή.

Μητσοτάκης για Ψηφιακό Σχολείο: Θα συνεχίσουμε με τολμηρά βήματα το μεγάλο άλμα στην Παιδεία

«Επανάσταση στην Παιδεία και στον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος», χαρακτήρισε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Ψηφιακό Σχολείο με την υλοποίηση για πρώτη φορά του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και άλλων δράσεων, στην παρουσίαση από τα Ριζώματα Ημαθίας.

Η παρουσίαση του ψηφιακού φροντιστηρίου έγινε πρώτα σε μία τάξη μαθητών και στη συνέχεια ενώπιον μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων που εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την όλο και μεγαλύτερη χρήση της νέας τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

«Εμείς θα συνεχίσουμε με τολμηρά βήματα το μεγάλο άλμα στην Παιδεία», δεσμεύτηκε ο πρωθυπουργός και είπε ότι μέχρι τώρα έχουν τοποθετηθεί 20.000 διαδραστικοί πίνακες σε σχολεία και θα φτάσουν τους 36.000 μέχρι το τέλος του χρόνου.

Έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι το Ψηφιακό Φροντιστήριο θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν μαθητές απομακρυσμένων περιοχών αλλά και όσων οι οικογένειές τους δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το κλασικό φροντιστήριο και αυτό όπως είπε θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων.

Επισήμανε ότι ο στόχος είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο να γίνει ανταγωνιστικό προς το κλασικό φροντιστήριο.

Ο κ. Μητσοτάκης συμμετείχε σε πάνελ με δυο μαθητές, την διευθύντρια του σχολείου και μία γονέα. Εκεί ανέφερε ότι ο ίδιος πήρε για πρώτη φορά υπολογιστή στο δεύτερο έτος του πανεπιστημίου και επειδή δεν δέχονταν τις εργασίες του χειρόγραφες ήταν αναγκασμένος να τις δακτυλογραφήσεις τη γραφομηχανή μέχρι τότε.

Ταυτόχρονα επέστησε την προσοχή στις σκοτεινή πλευρά του διαδικτύου, όπως είναι το μπούλινγκ, και σημείωσε ότι τα επόμενα πέντε χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες της Ευρώπης θα πρέπει να ασχοληθούν με την αντιμετώπιση του εθισμού των νέων στο διαδίκτυο, καθώς είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.