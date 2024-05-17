Εκτός ΜΕΘ είναι το παιδί που νοσηλευόταν από τις 26 Απριλίου, με μυοκαρδίτιδα λόγω λοίμωξης από παρβοϊό, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ωνασείου, το παιδί μεταφέρθηκε από τη Θεσσαλονίκη στο ΩΚΚ στις 26 Απριλίου και εισήχθη και παρέμεινε στην Παιδοκαρδιολογική/Παιδοκαρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έως τη μεταφορά του στον νοσηλευτικό όροφο πριν από λίγες ημέρες.

Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται εκτός Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

Λαμβάνει τη δέουσα αγωγή και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.

Στις 30 Μαρτίου, μεταφέρθηκε ένα άλλο παιδί από τη Θεσσαλονίκη το οποίο βρισκόταν σε ανακοπή κατά την εισαγωγή και στο οποίο έγινε άμεσα τοποθέτηση συσκευής Εξωσωματικής Μεμβράνης Οξυγόνωσης (ECMO).

Το παιδί δεν έδειξε σημεία βελτίωσης και κατέληξε την επόμενη ημέρα, 31 Μαρτίου.

