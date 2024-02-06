Ισπανοί αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία σε ορισμένους από τους κύριους αυτοκινητόδρομους της χώρας την Τρίτη, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Με διαφορετικές αποχρώσεις, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε τα ίδια προβλήματα», δήλωσε στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό TVE ο Donaciano Dujo, αντιπρόεδρος της ASAJA, μιας από τις μεγαλύτερες ενώσεις αγροτών στην Ισπανία.

Η ASAJA και άλλες ενώσεις είχαν καλέσει σε διαμαρτυρίες από την Πέμπτη, αλλά πολλοί αγρότες βγήκαν στους δρόμους με τα τρακτέρ τους την Τρίτη, αναστέλλοντας την κυκλοφορία σε όλη τη χώρα από τη Σεβίλλη και τη Γρανάδα στα νότια μέχρι τη Χιρόνα κοντά στα γαλλικά σύνορα, δήλωσε η τροχαία.

Στη Χιρόνα, τρακτέρ μαζεύτηκαν ενόψει της ημέρας των διαδηλώσεων, κρατώντας πλακάτ με το ένα να γράφει «χωρίς αγρότες δεν υπάρχει φαγητό».

Όπως συνάδελφοι στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία και την Πορτογαλία, οι Ισπανοί αγρότες διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο βάρος της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, τις χαμηλές τιμές των προϊόντων και το αυξανόμενο κόστος.

Λένε ότι η κανόνες που επιβάλλονται στους αγρότες της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος τους καθιστά λιγότερο ανταγωνιστικούς από τους συναδέλφους τους σε άλλες περιοχές, όπως στη Λατινική Αμερική ή στην Ευρώπη εκτός ΕΕ.

Τις τελευταίες ημέρες, οι αποκλεισμοί στη Γαλλία και το Βέλγιο έχουν κλιμακωθεί κάποιες φορές σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία.



