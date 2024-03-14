Ο κορυφαίος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας και διαχείρισης κρίσεων δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει δει καμία απόδειξη από το Ισραήλ που να στηρίζει τον ισχυρισμό του ότι υπάλληλοι της UNRWA εμπλέκονται στην επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου.

Η UNRWA, το γραφείο αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Γάζα και την ευρύτερη περιοχή, διανύει κρίση αφότου το Ισραήλ κατηγόρησε καμιά δεκαριά υπαλλήλους της για ανάμιξη στην επίθεση. Λόγω των ισχυρισμών αυτών, ο μεγαλύτερος δωρητής της υπηρεσίας, οι ΗΠΑ, καθώς και ορισμένες άλλες χώρες, διέκοψαν τη χρηματοδότηση με αποτέλεσμα το μέλλον της UNRWA να είναι πλέον αμφίβολο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο επικεφαλής της UNRWA εμφανίστηκε επιφυλακτικά αισιόδοξος ότι ορισμένοι δωρητές θα επιστρέψουν σήμερα, μολονότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η διακοπή της χρηματοδότησης από τις ΗΠΑ μπορεί να είναι μόνιμη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επίσης από τους κορυφαίους δωρητές της UNRWA και την 1η Μαρτίου ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει 50 εκατ. ευρώ στην υπηρεσία, αλλά θα εξετάσει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς προτού να δώσει άλλα 32 εκατ.

Ο Γιάνεζ Λέναρτσιτς, ο αρμόδιος για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπε ότι ούτε ο ίδιος, ούτε –εξ όσων γνωρίζει– οποιοσδήποτε άλλος στην Κομισιόν ή κάποιος άλλος δωρητής έχουν δει αποδείξεις για όσα ισχυρίζεται το Ισραήλ. «Ακόμη και αν αυτοί οι ισχυρισμοί αποδειχθούν τελικά αληθείς, αυτό δεν σημαίνει ότι η UNRWA είναι ο δράστης», είπε στους δημοσιογράφους.

Σε μια τέτοια περίπτωση, σημείωσε ο Λέναρτσιτς, θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της ατομικής ευθύνης και όχι της συνοπτικής δικαιοσύνης και από την «αναντικατάστατη» υπηρεσία του ΟΗΕ θα ζητηθεί να κάνει εκκαθάριση και να συνεχίσει το έργο της. «Η UNRWA αντέδρασε ορθά, αμέσως, αποτελεσματικά. Πήρε πολλά μέτρα. Γίνεται έρευνα. Είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι στιγμής με όλα αυτά», τόνισε. «Η UNRWA έχει φυσικά κρίσιμο ρόλο εδώ, επειδή διαθέτει υποδομές, αποθήκες, καταφύγια, επιμελητειακή δυνατότητα», εξήγησε.

