Πληροφορίες για εσωτερική σύγκρουση αστυνομικών διευθυντών στο υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας.

Τα τουρκικά ΜΜΕ αναρωτώνται «τι συμβαίνει στην Άγκυρα;», καθώς έγινε μια μεταμεσονύκτια συνάντηση του Ερντογάν με το διοικητή της ΜΙΤ και τον υπουργό Δικαιοσύνης. Από τη συνάντηση ήταν απών ο υπουργός Εσωτερικών.

Η αιτία είναι η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ διαφόρων αστυνομικών διευθυντών και υπουργών.

Ο Μπαχτσελί μίλησε για πραξικόπημα.

Ερντογάν: Η Χαμάς είναι η εμπροσθοφυλακή της Ανατολίας

«Η Χαμάς είναι η εμπροσθοφυλακή της Ανατολίας» δήλωσε χθες ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πρόσθεσε ότι «θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τους καταπιεσμένους από την Παλαιστίνη μέχρι και το Σουδάν».



«Μην νομίζετε ότι το Ισραήλ θα σταματήσει στη Γάζα, μη νομίζετε ότι η Ραμάλα θα είναι ασφαλής. Αν δεν σταματήσουν αυτό το ανεξέλεγκτο κράτος, αυτό το τρομοκρατικό κράτος αργά ή γρήγορα θα στρέψει το βλέμμα του (θα επιδιώξει) την Ανατολία με το παραλήρημα της 'Γης της Επαγγελίας'. Το Ισραήλ δεν επιτίθεται μόνο στους Παλαιστίνιους στη Γάζα. Επιτίθεται σε εμάς, σε εμάς! Η Χαμάς είναι η εμπροσθοφυλακή της Ανατολίας στη Γάζα. Είστε τοσο τυφλοί που δεν το βλέπετε; [...] Να ξέρουν ότι εγώ ως Ταγίπ Ερντογάν ακόμη και αν μείνω ολομόναχος, θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τα δικαιώματα των καταπιεσμένων της Παλαιστίνης, της Συρίας, της Σομαλίας, του Τουρκεστάν, του Σουδάν».

Για ακόμη μια φορά ο Eρντογάν συνέκρινε τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ

«Ο Χίτλερ όταν έκανε το ολοκαύτωμα δεν ήταν τόσο θρασύς.Ο Νετανιάχου κάνει γενοκτονία» είπε.

«Αργά ή γρήγορα τον σφαγέα της Γάζας, τον Νετανιάχου και τους συνεργάτες στη γενοκτονία, τους περιμένει η ίδια μοίρα! Δεν υπάρχει προηγούμενο όσων κάνουν τώρα. Ακόμη και ο Χίτλερ όταν έκανε εκείνο το απάνθρωπο Ολοκαύτωμα που έχει περάσει στην ιστορία ως μαύρη κηλίδα, δεν το έκανε τόσο φανερά, δεν ήταν τόσο θρασύς» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Μήπως η Χαμάς θα ιδρύσει στρατιωτική βάση στην Τουρκία;»

Τουρκικά ΜΜΕ αναπαράγουν το δημοσίευμα των Times και φοβούνται πως η Χαμάς θα αναπτυχθεί εντός της Τουρκίας

ΦΑΤΙΧ ΠΟΡΤΑΚΑΛ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ SOZCU TV: «Οι Times του Λονδίνου έγραψαν πως η Χαμάς θα δημιουργήσει δική της στρατιωτική βάση στην Τουρκία. 48 ώρες μετά τη δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πως 1.000 μέλη της Χαμάς νοσηλεύονται στην Τουρκία, οι Times είχαν αυτόν εδώ τον τίτλο. Και πρέπει να ρωτήσουμε. Να ρωτήσουμε στον υπουργό Εξωτερικών, στον ίδιο τον Χακάν Φιντάν. Μήπως η Χαμάς θα χτίσει στρατιωτική βάση στην Τουρκία;».

«Τα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας κλείνουν όλους τους δρόμους προς τη Μεσόγειο»

Τούρκοι αναλυτές ισχυρίζονται πως η Ελλάδα έχει πονηρούς στόχους στο Αιγαίο

ΕΡΑΪ ΓΚΙΟΥΤΣΛΟΥΕΡ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ASAM: Προσέξτε να δείτε ουσιαστικά η περιοχή των Κυκλάδων, που βρίσκονται βόρεια της Κρήτης είναι η τρίτη έξοδος για τη Μεσόγειο μετά τον Βόσπορο και τα Δαρδανέλια. Αν κρατήσετε αυτήν την περιοχή ούτε η Ρωσία, ούτε η Τουρκία δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στην περιοχή. Αρα δεν θα έχουν αξία και τα Στενά.

»Aυτό εδώ είναι το θαλάσσιο πάρκο. Μα τι γλυκό! Πόσο όμορφο. Λένε πως θα προστατεύουν τα ψάρια, τα πουλιά κτλ. Πριν από 20 χρόνια είχαν πάλι μιλήσει για πουλιά! Ορνιθολόγοι! 20 χρόνια πριν μίλησαν για ορνιθολόγους και αργότερα όμως σε εκείνα τα νησιά εγκατέστησαν στρατιωτικές δυνάμεις. Η Τουρκία αυτό δεν θα το επιτρέψει. Η Τουρκία γνωρίζει πως μετά από αυτό το σχέδιο θα έρθει η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ των νησιών. Aν οι Έλληνες θέλουν να κάνουν ένα τόσο όμορφο σχέδιο, μπορούν να το κάνουν μαζί με την Τουρκία και αφού περιορίσουν τους στρατιώτες τους εκεί.

ΣΕΪΝΟΥΡ ΤΕΖΕΛ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ HABER GLOBAL: O πρόεδρος Ερντογάν έτσι το διάβασε και γι αυτό είπε όλοι γνωρίζουν πόσο ευαίσθητοι είμαστε, ως Τουρκία, για το περιβάλλον. Ωστόσο, δεν θα ήταν σωστό να το δούμε αυτό ως ένα εύχρηστο κάλυμμα και να προσπαθήσουμε να κρύψουμε πίσω του άλλες αμφιλεγόμενες καταστάσεις''. Άρα λέει «καταλάβαμε τι πάει να γίνει».

»Γιατί οι ΗΠΑ δίνουν τόσα όπλα στην Ελλάδα»

Αναλύσεις στην Τουρκία για τα ελληνικά F-35

ΜΕΣΟΥΤ ΧΑΚΙ ΤΖΑΣΙΝ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ: Mα πως είναι δυνατόν η Ελλάδα που έχει χρέος 300 δισ δολαρίων, μπορεί και παίρνει τόσα οπλικά συστήματα απο τις ΗΠΑ, και επιπλέον θα πάρουν κι άλλα 40 F-35.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ A HABER: Δηλαδή τους τα παραχωρούν;

IΡΦΑΝ ΚΑΓΙΑ ΟΥΛΓΚΕΡ- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Oχι οχι. Κι αν δεν έχουν χρήματα τώρα, τους λένε το γράφουμε ως χρέος και μας τα δίνετε όταν θα μπορείτε

Πηγή: skai.gr

