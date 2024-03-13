H υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη τον θάνατο τουλάχιστον ενός εκ των μελών της σε έναν ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον μιας από τις αποθήκες της στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Τουλάχιστον ένας εργαζόμενος της Unrwa σκοτώθηκε και άλλοι 22 τραυματίστηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον ενός κέντρου διανομής τροφίμων στην ανατολική Ράφα», αναφέρεται σε ένα δελτίο Τύπου της υπηρεσίας.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν απαντήσει.

At least one @UNRWA staff member was killed and another 22 were injured when Israeli Forces hit a food distribution centre in the eastern part of #Rafah south of the📍#GazaStrip



Full Statement ⬇️https://t.co/oHTpJcve4s pic.twitter.com/19wfeeqh2I — UNRWA (@UNRWA) March 13, 2024

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Γάζα έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς στον «βομβαρδισμό» της αποθήκης.

«Η σημερινή επίθεση εναντίον ενός από τα ελάχιστα κέντρα διανομής της UNRWA, τα οποία λειτουργούν ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας, λαμβάνει χώρα τη στιγμή που ο υποσιτισμός, ήτοι ο λιμός σε ορισμένες περιοχές, εντείνεται» στον θύλακα, σύμφωνα με τον διευθυντή της Unrwa Φιλίπ Λαζαρινί, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου.

«Καθημερινά, δίνουμε τις συντεταγμένες μας στα εμπλεκόμενα στη σύρραξη μέρη. Ο ισραηλινός στρατός έλαβε τις συντεταγμένες, περιλαμβανομένων εκείνων αυτού του κέντρου, χθες (Τρίτη)», συμπλήρωσε.

Από την έναρξη του πολέμου την 7η Οκτωβρίου, τουλάχιστον 165 μέλη αυτής της υπηρεσίας του ΟΗΕ έχουν σκοτωθεί και περισσότερα από 140 κέντρα της, μεταξύ άλλων πολλά σχολεία, έχουν πληγεί, τονίζεται στο δελτίο Τύπου.

«Τα Ηνωμένα Έθνη, το προσωπικό τους, οι εγκαταστάσεις τους πρέπει να προστατεύονται συνεχώς. Από την έναρξη του πολέμου, οι επιθέσεις εναντίον των κέντρων του ΟΗΕ είναι συνήθεις», συμπλήρωσε ο Λαζαρινί, καταγγέλλοντας μια «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου είδε θύματα να μεταφέρονται στο νοσοκομείο αλ Νατζάρ της Ράφας, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα αναγνωρίστηκε από άλλους ανθρώπους που βρίσκονταν στο νοσοκομείο ως εργαζόμενος του ΟΗΕ.

No words.



My deepest condolences to @UNRWA colleagues and affected families. Our hearts are with you. https://t.co/4aATaQvT4y — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 13, 2024

Η Τζουλιέτ Τούμα, εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ, έκανε λόγο νωρίτερα για «πολλούς τραυματίες» από το πλήγμα.

BREAKING: UNRWA AID DISTRIBUTION OFFICE BOMBED BY ISRAEL KILLING AT LEAST 5 PALESTINIANS pic.twitter.com/UOwoJqC3CF — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 13, 2024

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς τόνισε από την πλευρά του ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον «βομβαρδισμό» της αποθήκης.

UNRWA warehouse dedicated to distributing aid in central Rafah was targeted by Israeli warplanes, leaving numerous fatalities and injuries. pic.twitter.com/HOUKiQqnOL — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) March 13, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

