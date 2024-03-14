Λογαριασμός
Ρωσία: Οι αρχές της Μόσχας προειδοποιούν να μην γίνει καμιά διαμαρτυρία στις προεδρικές εκλογές

Η οργάνωση και η συμμετοχή σε αυτές τις μαζικές εκδηλώσεις τιμωρούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, προειδοποίησε η Εισαγγελία της Μόσχας

Ρωσία_εκλογές

Η Εισαγγελία της Μόσχας προειδοποίησε σήμερα τους Ρώσους να μην προβούν σε οποιαδήποτε διαμαρτυρία κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν από αύριο, Παρασκευή, έως την Κυριακή -- για τις οποίες η διαφωνούσα Γιούλια Ναβάλναγια κάλεσε τους υποστηρικτές της να συγκεντρωθούν την ίδια στιγμή στα εκλογικά τμήματα.

"Η οργάνωση και η συμμετοχή σε αυτές τις μαζικές εκδηλώσεις τιμωρούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας", δήλωσε η Εισαγγελία της πρωτεύουσας στο Telegram, αναφερομένη στις συγκεντρώσεις στις οποίες καλεί η χήρα του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ρωσία εκλογές
