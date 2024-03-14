Ρωσία: Οι αρχές της Μόσχας προειδοποιούν να μην γίνει καμιά διαμαρτυρία στις προεδρικές εκλογές

Η Εισαγγελία της Μόσχας προειδοποίησε σήμερα τους Ρώσους να μην προβούν σε οποιαδήποτε διαμαρτυρία κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν από αύριο, Παρασκευή, έως την Κυριακή -- για τις οποίες η διαφωνούσα Γιούλια Ναβάλναγια κάλεσε τους υποστηρικτές της να συγκεντρωθούν την ίδια στιγμή στα εκλογικά τμήματα.
"Η οργάνωση και η συμμετοχή σε αυτές τις μαζικές εκδηλώσεις τιμωρούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας", δήλωσε η Εισαγγελία της πρωτεύουσας στο Telegram, αναφερομένη στις συγκεντρώσεις στις οποίες καλεί η χήρα του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.
- Αυστραλία: Αποκεφάλισαν άγαλμα της βασίλισσας Βικτώριας - Δείτε βίντεο
- Πάνω από 350.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ
- Ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα: Αίγυπτος και Ισπανία καλούν το Ισραήλ σε κατάπαυση του πυρός και άνοιγμα των χερσαίων συνόρων
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.