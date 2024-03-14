Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο αριθμός των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στην Ουκρανία ξεπερνά πλέον τις 350.000, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.
«Η Ρωσία πληρώνει πολύ υψηλό τίμημα για οριακά κέρδη», τόνισε ο Στόλτενμπεργκ από τις Βρυξέλλες.
Ουκρανικές επιθέσεις βύθισαν ή κατέστησαν ανενεργό επίσης σημαντικό μέρος του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, πρόσθεσε ο ίδιος. Στο κομμάτι του εναέριου πολέμου η Ουκρανία καταρρίπτει αεροσκάφη επιτήρησης υψηλής ποιότητας που ανήκουν στη Ρωσία, σύμφωνα με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ.
Οι αριθμοί αυτοί που ανέφερε ο Στόλτενμπεργκ δεν μπορούν να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές. Η ρωσική πλευρά δεν παρέχει ακριβείς πληροφορίες για τις απώλειες στις τάξεις των δικών της δυνάμεων.
- Ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα: Αίγυπτος και Ισπανία καλούν το Ισραήλ σε κατάπαυση του πυρός και άνοιγμα των χερσαίων συνόρων
- Eurostat: Οι γυναίκες στην ΕΕ ζουν πεντέμισι χρόνια περισσότερο από τους άνδρες- Το προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ στα 80,6 έτη
- Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι στο Ισραήλ - Δείτε βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.