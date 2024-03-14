Λογαριασμός
Πάνω από 350.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ

«Η Ρωσία πληρώνει πολύ υψηλό τίμημα για οριακά κέρδη», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ από τις Βρυξέλλες.

Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο αριθμός των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στην Ουκρανία ξεπερνά πλέον τις 350.000, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Η Ρωσία πληρώνει πολύ υψηλό τίμημα για οριακά κέρδη», τόνισε ο Στόλτενμπεργκ από τις Βρυξέλλες.

Ουκρανικές επιθέσεις βύθισαν ή κατέστησαν ανενεργό επίσης σημαντικό μέρος του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, πρόσθεσε ο ίδιος. Στο κομμάτι του εναέριου πολέμου η Ουκρανία καταρρίπτει αεροσκάφη επιτήρησης υψηλής ποιότητας που ανήκουν στη Ρωσία, σύμφωνα με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Οι αριθμοί αυτοί που ανέφερε ο Στόλτενμπεργκ δεν μπορούν να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές. Η ρωσική πλευρά δεν παρέχει ακριβείς πληροφορίες για τις απώλειες στις τάξεις των δικών της δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

