Αυστραλία: Αποκεφάλισαν άγαλμα της βασίλισσας Βικτώριας - Δείτε βίντεο

Ένα άγαλμα της βασίλισσας Βικτώριας αποκεφαλίστηκε στην Αυστραλία. Το περιστατικό αυτό έρχεται μετά από μια σειρά επιθέσεων σε ιστορικά μνημεία στην Αυστραλία που τιμούν βρετανικές ιστορικές προσωπικότητες.

Το άγαλμα στο Geelong κόπηκε με τροχό τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, με τις λέξεις «η αποικία μπορεί να πέσει» γραμμένες με κόκκινη μπογιά στην πλίνθο του.

Είχαν προηγηθεί παρόμοιες επιθέσεις σε πολλά μνημεία του καπετάνιου Τζέιμς Κουκ στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ.

Two statues of colonial figures were vandalized in Melbourne, Australia, ahead of a contentious national holiday. While a statue of British explorer James Cook was cut at the ankles, Queen Victoria’s statue was also daubed in paint https://t.co/BFOUlyzfk1 pic.twitter.com/NHuI6U3one — Reuters (@Reuters) January 25, 2024

«Aυτοί οι ηλίθιοι σαφώς δεν καταλαβαίνουν την ιστορία μας… Δεν εξαλείφετε την ιστορία, αν το κάνετε, τότε είναι που ξεκινάτε τον δρόμο της δικτατορίας και της αναρχίας», είπε στο ραδιόφωνο 3AW, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκστρατείας της Αυστραλιανής Μοναρχικής Ένωσης.

Το άγαλμα, που βρισκόταν στο ανατολικό πάρκο του East Geelong από το 1912, βρέθηκε στο έδαφος από περαστικούς το πρωί της Πέμπτης, ενώ οι διαδηλωτές το βιντεοσκόπησαν και το δημοσίευσαν στο διαδίκτυο.

Η κόκκινη μπογιά που λέει «η αποικία μπορεί να πέσει» κάλυπτε τις λέξεις «Βικτώρια, Βασίλισσα και Αυτοκράτειρα, 1837-1901».

Στην πλίνθο ήταν επίσης γραμμένες οι λέξεις «μια αυτοκρατορία στην οποία ο ήλιος δεν δύει ποτέ».

Η αστυνομία αναζητά πλάνα από κάμερες για να προσπαθήσει να βρει ποιος είναι υπεύθυνος.

Αφού στοχοποιήθηκαν τα αγάλματα του Captain Cook, η πρωθυπουργός της Βικτώριας Jacinta Allan είπε: «Είναι σημαντικό, καθώς οι άνθρωποι σκέφτονται πώς να εκφράσουν τις απόψεις τους - έχουμε το δικαίωμα να εκφράσουμε τις απόψεις μας - να διασφαλίζουμε ότι υπάρχει σεβασμός στη δημόσια περιουσία.

«Και επίσης, να θυμάστε ότι κάποιος πρέπει να μπει και να καθαρίσει μετά από τέτοιου είδους πράξεις βανδαλισμού.

«Αυτός δεν είναι ένας τρόπος για να περάσεις το μήνυμά σου. Υπάρχουν πολύ πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να γίνει αυτό, και αυτός είναι να το κάνεις ειρηνικά και με σεβασμό».

