Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να ανοίξει τα χερσαία του σημεία διέλευσης ώστε να περάσει περισσότερη βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και δήλωσε ότι η Αίγυπτος συνεχίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και την ανταλλαγή ομήρων και Παλαιστινίων φυλακισμένων.

Η ανθρωπιστική βοήθεια έχει διοχετευθεί έως τώρα κυρίως μέσω του σημείου διέλευσης της Ράφας, μεταξύ Αιγύπτου και Χαμάς, και του κοντινού σημείου διέλευσης Κερέμ Σαλόμ που ελέγχεται από το Ισραήλ. Αξιωματούχοι ωστόσο αναφέρουν ότι η ποσότητα που παραδίδεται είναι κατά πολύ λιγότερη από αυτήν που χρειάζεται.

Ο στρατός της Αιγύπτου συμμετείχε πρόσφατα σε ρίψεις βοήθειας από αέρος στη Γάζα καθώς η ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα έχει επιδεινωθεί.

Αξιωματούχοι στον ανθρωπιστικό τομέα δηλώνουν ωστόσο ότι η χερσαία μεταφορά είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να αυξηθούν οι παραδόσεις και να καλυφθούν γρήγορα οι ανάγκες. Μεγάλο μέρος της βοήθειας που παρέχεται από διεθνείς δωρητές έχει συσσωρευτεί σε αποθέματα στην αιγυπτιακή πόλη Αλ Αρίς, στο βόρειο τμήμα της Χερσονήσου του Σινά.

"Το Ισραήλ ελέγχει έξι άλλα σημεία διέλευσης τα οποία θα πρέπει να ανοίξουν", δήλωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ισπανού ομολόγου του στο Κάιρο.

"Έχει σχηματιστεί μεγάλη ουρά από φορτηγά που περιμένουν να εισέλθουν αλλά οι διαδικασίες ελέγχου πρέπει να τηρούνται ώστε τα φορτηγά να μπορούν να εισέλθουν με ασφάλεια, οι οδηγοί να μην γίνονται στόχος, να μπορούν να είναι δεκτοί στην άλλη πλευρά", δήλωσε ο Σούκρι.

"Έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε τον αριθμό των φορτηγών αλλά πρέπει να έρθει η άδεια (εισόδου)", πρόσθεσε.

"Εργαζόμαστε για την επίτευξη εκεχειρίας και για την απελευθέρωση των ομήρων και Παλαιστινίων φυλακισμένων", δήλωσε ο Σούκρι χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία ως προς αυτό.

Από την πλευρά του, ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες απηύθυνε έκκληση από το Κάιρο για "κατάπαυση του πυρός και τερματισμό της ανθρωπιστικής καταστροφής" στη Λωρίδα της Γάζας.

"Οι Παλαιστίνιοι υπέφεραν πολύ περισσότερα από αυτά που μπορούν να αντέξουν", δήλωσε ο υπουργός στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Τόνισε ότι η χώρα του έχει την υποστήριξη 90 και πλέον χωρών για μια διεθνή ειρηνευτική διάσκεψη η οποία θα έχει στόχο μια λύση δύο κρατών στη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων.

"Η επίσκεψη αυτή είναι μια έκκληση προς το σύνολο της διεθνούς κοινότητας", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

