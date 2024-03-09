Γάζα: Σουηδία και Καναδάς «ξεπαγώνουν» τη χρηματοδότηση προς την UNRWA

Στον απόηχο της ανθρωπιστικής κρίσης που πλήττει τους άμαχους της Γάζας και την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς προσπάθειες για την αντιμετώπισή της μετά και τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου, η Σουηδία και ο Καναδάς αποφάσισαν να «ξεπαγώσουν» τη βοήθεια προς την UNRWA.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το BBC, η Σουηδία και ο Καναδάς δήλωσαν ότι θα εκκινήσουν εκ νέου τη χρηματοδότηση της UNRWA, την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Οι δύο χώρες ήταν μεταξύ 16 χωρών που διέκοψαν τη χρηματοδότηση μετά τις κατηγορίες από το Ισραήλ ότι τουλάχιστον 12 στελέχη της UNRWA συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς.

Ο ΟΗΕ διεξάγει έρευνα και ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας ηγείται της επανεξέτασης.

Η Σουηδία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα στείλει αρχικά 200 εκατομμύρια κορώνες (15 εκατομμύρια λίρες, 19 εκατομμύρια δολάρια), αφού η UNRWA συμφώνησε στη διενέργεια περισσότερων ελέγχων στις δαπάνες και το προσωπικό της.

«Η κυβέρνηση έχει διαθέσει 400 εκατομμύρια κορώνες στην UNRWA για το έτος 2024. Η σημερινή απόφαση αφορά σε μια πρώτη πληρωμή 200 εκατομμυρίων κορωνών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται αφότου ο Καναδάς δήλωσε την Παρασκευή ότι θα ξαναρχίσει τη χρηματοδότηση για την UNRWA ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το προσωπικό της υπηρεσίας.

Η UNRWA είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία του ΟΗΕ που δραστηριοποιείται στη Γάζα. Παρέχει υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και άλλη ανθρωπιστική βοήθεια ενώ απασχολεί περίπου 13.000 άτομα στην περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι θα αποδεσμεύσει 50 εκατομμύρια ευρώ από τη χρηματοδότηση της UNRWA.

Η Σουηδία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος χρηματοδότης της οργάνωσης και ο Καναδάς ο 11ος. Την απόφαση του Καναδά ανακοίνωσε την Παρασκευή ο υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης της χώρας, Ahmed Hussen.

Ο ίδιος είπε ότι η απόφαση ελήφθη έτσι ώστε «να υπάρξει μεγαλύτερη ανταπόκριση στις επείγουσες ανάγκες των Παλαιστινίων πολιτών», αλλά αποτελεί και «αναγνώριση της σοβαρής έρευνας που διεξάγεται».

Οι καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις θα δωρίσουν επίσης περίπου 300 αλεξίπτωτα φορτίου στην Ιορδανία, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ρίψη προμηθειών στη Γάζα.

Την Παρασκευή, η ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και άλλοι δήλωσαν ότι σχεδίαζαν να ανοίξουν θαλάσσιο διάδρομο προς τη Γάζα που θα μπορούσε να αρχίσει να λειτουργεί αυτό το Σαββατοκύριακο ώστε να να παραδώσουν βοήθεια.



