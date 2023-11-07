O ισραηλινό πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτσογκ, έδωσε χθες μία τηλεοπτική συνέντευξη εφ’όλη της ύλης στον διάσημο παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν (Piers Morgan),όπου – εκτός των άλλων - «απάντησε» στην Αντζελίνα Τζολί (Angelina Joli), η οποία πρόσφατα είχε τοποθετηθεί υπερ των αμάχων Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι «βομβαρδίζονται και τιμωρούνται συλλογικά από το Ισραήλ, ενώ παράλληλα στερούνται τρόφιμα, φάρμακα και ανθρωπιστική βοήθεια κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου».

Ο Χέρτσογκ επέκρινε την διάσημη ηθοποιό και πρώην πρέσβειρα του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, λέγοντας ότι «δεν έχει επισκεφθεί ποτέ τη Γάζα για να δει επι τοπου τι ισχύει» καθώς και ότι, με τις δηλώσεις της, «δεν προσφέρει στον ισραηλινό λαό καμία δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

"Angelina Jolie does not offer the Israeli people any ability to defend themselves by saying what she is saying."



President @Isaac_Herzog tells @piersmorgan he "totally rejects" the actress's recent criticism of Israel on social media. Watch more at 8pm (UK).@TalkTV | #PMU pic.twitter.com/acXWYP3L8P — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 6, 2023

«Δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα»

«Νομίζω ότι δεν επισκέφτηκε ποτέ στη Γάζα, για να δει τα γεγονότα επι τόπου», δήλωσε ο Χέρτσογκ, λίγες μέρες αφού ο πατέρας της Τζολί, Γιον Βόιτ, επέκρινε και ο ίδιος την κόρη του για τις δηλώσεις της.

«Με όλο το σεβασμό, οι άνθρωποι στη Γάζα γνωρίζουν ότι υπάρχει πόλεμος, αλλά δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση που να μην τους επιτρέπει να επιβιώσουν. Αντίθετα, υπάρχει μια ασφαλής ζώνη που συμφωνήθηκε από τη διεθνή κοινότητα και το Ισραήλ, στο νότιο τμήμα της Γάζας, προκειμένου να μετακινηθούν οι πολίτες σε αυτή τη ζώνη» είπε ο ισραηλινός πρόεδρος.

Ο Χέρτσογκ συνέχισε λέγοντας ότι υπάρχει «δραματική αύξηση διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα Ηνωμένα Έθνη και πολλά άλλα έθνη, την οποία το Ισραήλ έχει υποστηρίξει αποφασιστικά».

«Ο λαός της Γάζας μπορεί να μετακινηθεί, ώστε να ξεριζώσουμε αυτό το καθεστώς τρομοκρατίας. Αυτό είναι που ξέρουμε. Η Αντζελίνα Τζολί δεν προσφέρει στον ισραηλινό λαό καμία δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, λέγοντας αυτά που λέει» ανέφερε.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός «ανέβασε» ένα κείμενο στο Instagram πριν λίγες ημέρες γράφοντας: «Όπως εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, πέρασα τις τελευταίες εβδομάδες άρρωστη και θυμωμένη με την τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ, τον θάνατο τόσων αθώων πολιτών και αναρωτιόμουν πώς να βοηθήσω καλύτερα. Προσεύχομαι κι εγώ για την άμεση, ασφαλή επιστροφή κάθε ομήρου και για τις οικογένειες που κουβαλούν τον αδιανόητο πόνο της δολοφονίας ενός αγαπημένου τους προσώπου. Πάνω απ' όλα, για τα παιδιά που δολοφονήθηκαν και για τα πολλά παιδιά που τώρα μένουν ορφανά».

Και συνέχισε: «Αυτό που συνέβη στο Ισραήλ είναι μια πράξη τρομοκρατίας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις αθώες ζωές που χάθηκαν με τον βομβαρδισμό ενός άμαχου πληθυσμού στη Γάζα, ο οποίος δεν έχει πουθενά να πάει, δεν έχει πρόσβαση σε τρόφιμα ή νερό, δεν έχει δυνατότητα εκκένωσης, ούτε καν το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα να διασχίσει τα σύνορα για να αναζητήσει καταφύγιο».

