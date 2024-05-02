Τεράστια θλίψη έχει προκληθεί στην τοπική και όχι μόνο κοινωνία του Ηρακλείου από το απίστευτο δράμα με τη μητέρα που πέθανε μπροστά στα μάτια του παιδιού της αιφνιδιαστικό ενώ διέσχιζε τον δρόμο από την πλατεία Κορνάρου προς το άγαλμα της Αρετούσας και του Ερωτόκριτου το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης.

Η Παναγιώτα Μαυροειδάκη είναι η άτυχη γυναίκα που ξαφνικά έχασε τη ζωή της στα 44 μόλις χρόνια από κάποιο αίτιο που προφανώς θα εντοπιστεί από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Το συμβάν σημειώθηκε χθες το πρωί και σύμφωνα με μαρτυρίες η γυναίκα μόλις διέσχισε το δρόμο και πάτησε το πεζοδρόμιο κατέρρευσε ενώ κρατούσε το 7χρονο παιδί από το χέρι. Διερχόμενοι οδηγοί, περαστικοί, όπως επίσης υπάλληλοι και καταστηματάρχες της περιοχής, που αντιλήφθηκαν τη γυναίκα να κείτεται κάτω, έσπευσαν να τη βοηθήσουν.

Το παιδί δίπλα στη σωριασμένη μητέρα και ένα αλαφιασμένο πλήθος ξαφνικά που σχηματίστηκε από πάνω της να φωνάζει «ένας γιατρός... ένας γιατρός», διαταράσσοντας την εορταστική ατμόσφαιρα της αγοράς.

Δύο κοπέλες από διπλανή καφετέρια έσπευσαν στο σημείο να δουν τι συμβαίνει. Εκείνη τη στιγμή έφτανε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με μια μηχανή της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να ανοίγει δρόμο. Με την παραίνεση του αστυνομικού, τα δύο κορίτσια πήραν το 7χρονο αγοράκι, που μόλις είχε δει τη μητέρα του να πέφτει κάτω, και το οδήγησαν στην καφετέρια.

Πάνω της έπεσαν επίσης και όσοι εργάζονται σε φαρμακεία στην ευρύτερη περιοχή, στην προσπάθειά τους να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου η γυναίκα να κρατηθεί στη ζωή ενώ και τα προσωπικό της κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ κατέβαλε κάθε προσπάθεια όμως όταν έφτασαν στο ΠΑΓΝΗ η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή.

Το παιδί παρέμεινε στην καφετέρια με τα δύο κορίτσια που εργάζονται σε αυτή και έναν αστυνομικό.

«Δεν έβγαζε λέξη, ήταν βουρκωμένος μα δεν έτρεχε το δάκρυ και το μόνο που μας είπε είναι ότι τον λένε Βασίλη, έχει έναν μεγαλύτερο αδερφό 17 ετών, ο μπαμπάς του είναι στρατιωτικός και πως η γυναίκα αυτή ήταν η μαμά του...», ανέφερε στο neakriti.gr η μία από τις δύο εργαζόμενες της καφετέριας, που παρέλαβε το παιδί.

«Ήταν πολύ σοκαρισμένο... δε μιλούσε... δεν έκλαιγε, αλλά ήταν βουρκωμένο. Ο αστυνομικός παρέμενε μαζί μας. Είχε το κινητό της μητέρας, αλλά ήταν κλειδωμένο και δεν μπορούσε να βρει τα στοιχεία της. Περίμενε να χτυπήσει μήπως κάποιοι πάρουν για να μάθουν τα στοιχεία της γυναίκας και του παιδιού... Ύστερα από περίπου 1 με 1,5 ώρα ήρθε στο καφέ ο θείος του παιδιού. Ήταν ο αδελφός της γυναίκας... Έφυγαν όλοι μαζί. Το παιδί, ο θείος και ο αστυνομικός», είπε η νεαρή εργαζόμενη στην καφετέρια όπου παρέμεινε ο 7χρονος μέχρι να βρεθεί κάποιος συγγενής. Η γυναίκα φέρεται να ζούσε στο Ηράκλειο, αλλά είχε έρθει πρόσφατα από την Κομοτηνή.

«Βγήκα έξω από το μαγαζί και είδα τη γυναίκα ξαπλωμένη στο έδαφος και το παιδάκι της πανικοβλημένο»

Οι στιγμές που έζησε μια εργαζόμενη παρακείμενης καφετέριας, τη συγκλόνισαν. Η κοπέλα μίλησε στο neakriti.gr για όσα συνέβησαν το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, όταν η γυναίκα κατέρρευσε και ξαφνικά πολύς κόσμος συγκεντρώθηκε στο σημείο. Η κοπέλα έτρεξε να δει τι συμβαίνει.

«Άκουσα κάποιον να φωνάζει ότι πρέπει άμεσα να βρούμε έναν γιατρό. Βγήκα έξω από το μαγαζί και είδα τη γυναίκα ξαπλωμένη στο έδαφος και το παιδάκι της πανικοβλημένο. Τρομοκρατήθηκα και η ίδια.

Πηγαίνοντας προς το σημείο, αντιλήφθηκα ότι είχαν ήδη καλέσει ασθενοφόρο, το οποίο ήρθε άμεσα, ενώ παράλληλα άνδρας της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. άνοιγε τον δρόμο για το ασθενοφόρο, προκειμένου να μεταφερθεί η άτυχη μητέρα εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με το παιδάκι της σοκαρισμένο και τρομαγμένο να μένει πίσω, καθώς ήταν ανήλικο και δεν μπορούσε να επιβιβαστεί στο ασθενοφόρο», είπε η γυναίκα, περιγράφοντας τις πρώτες τραγικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο κέντρο του Ηρακλείου.

Δύναμη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που περνούσε από το σημείο, απομάκρυνε το 7χρονο αγοράκι, συνοδεύοντάς το σε παρακείμενη επιχείρηση, όπου φιλοξενήθηκε.

«Είπα στον αστυνομικό, που ήρθε μαζί μας και δεν άφησε από τα μάτια του το αγοράκι, ότι θα πάμε το παιδί λίγο πιο πάνω για να μην τα βλέπει όλα αυτά. Ωστόσο, το παιδί ήταν σε κατάσταση πανικού. Έτρεμε ολόκληρο και προσπαθούσαμε για ώρα να το συνεφέρουμε. Τα ματάκια του ήταν βουρκωμένα. Είχε αναφιλητά. Φοβόταν για τη μαμά του...», είπε η εργαζόμενη σε επιχείρηση και συνέχισε: «Το κινητό της μητέρας είχε κωδικό και δεν μπορούσαμε να ειδοποιήσουμε κάποιο δικό της άτομο. Περιμέναμε κάποιος να την πάρει τηλέφωνο για να τον ενημερώσουμε σχετικά με το τι της είχε συμβεί. Τελικά το παιδί έφυγε με τον θείο του, αδελφό της άτυχης γυναίκας, συνοδεία αστυνομικών. Φύγανε όλοι μαζί με το περιπολικό», πρόσθεσε η νεαρή γυναίκα.

