Το Ισραήλ φέρεται αποφασισμένο να εξαπολύσει χερσαία επίθεση κατά της Χαμάς στη Ράφα, τη νοτιότερη πόλη της Γάζας, με την προαναγγελθείσα επιχείρηση να έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό καθώς εγείρονται φόβοι ότι θα προκαλέσει μεγάλο αριθμό θυμάτων αφού πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι άμαχοι έχουν βρει καταφύγιο εκεί.

Παρόλο που οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και το Κατάρ ασκούν πιέσεις για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αναφέρει το Associated Press, ελπίζοντας ότι θα αποτρέψει μια επίθεση στη Ράφα, ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου προεξόφλησε την Τρίτη ότι η χερσαία επιχείρηση στη Ράφα για την καταστροφή της Χαμάς θα πραγματοποιηθεί «με ή χωρίς συμφωνία».

«Θα μπούμε στη Ράφα γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θα καταστρέψουμε τα τάγματα της Χαμάς εκεί, θα ολοκληρώσουμε όλους τους στόχους του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής όλων των ομήρων μας», είπε.

Σε μία κίνηση που αποτελεί ένδειξη ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για τη χερσαία επιχείρηση, έχει εγκρίνει στρατιωτικά σχέδια για την επίθεση και έχει ήδη μετακινήσει στρατεύματα και άρματα μάχης στο νότιο Ισραήλ αν και είναι ακόμα άγνωστο πότε ή αν θα συμβεί.

Περίπου 1,4 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι - περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της Γάζας - έχει παγιδευτεί στην πόλη και στα περίχωρά της. Οι περισσότεροι από αυτούς εγκατέλειψαν τα σπίτια τους από άλλα μέρη στην επικράτεια για να γλιτώσουν από την επίθεση του Ισραήλ και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με μία νέα.

Οι Παλαιστίνιοι ζουν σε πυκνοκατοικημένες κατασκηνώσεις, σε καταφύγια του ΟΗΕ ή διαμερίσματα πολλών ατόμων και εξαρτώνται από τη διεθνή βοήθεια για τρόφιμα, με τα συστήματα υγιεινής και τις υποδομές ιατρικών εγκαταστάσεων να είναι ανύπαρκτες.

Γιατί η Ράφα είναι κρίσιμη για το Ισραήλ

Από τότε που το Ισραήλ κήρυξε τον πόλεμο στη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου διαμήνυσε ότι κεντρικός στόχος είναι να καταστρέψει τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Ράφα είναι το τελευταίο σημαντικό προπύργιο της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αφού οι επιχειρήσεις σε άλλες τοποθεσίες κατέστρεψαν 18 από τα 24 τάγματα της μαχητικής οργάνωσης, σύμφωνα με τον στρατό. Αλλά ακόμη και στη βόρεια Γάζα, η Χαμάς έχει καταφέρει να ανασυνταχθεί σε ορισμένες περιοχές και να συνεχίζει τις επιθέσεις.

Το Ισραήλ αναφέρει ότι η Χαμάς έχει τέσσερα τάγματα στη Ράφα και ότι μία χερσαία επιχείρηση είναι απαραίτητη καθώς εκεί κρύβονται ανώτερα στελέχη της οργάνωσης.



Αντιδρά η διεθνής κοινότητα

Οι ΗΠΑ προέτρεψαν το Ισραήλ να μην πραγματοποιήσει την επιχείρηση χωρίς ένα «αξιόπιστο» σχέδιο εκκένωσης αμάχων. Η Αίγυπτος, στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ, έχει διαμηνύσει ότι μια ισραηλινή στρατιωτική κατάληψη των συνόρων Γάζας-Αιγύπτου ή οποιαδήποτε κίνηση για ώθηση Παλαιστινίων στην Αίγυπτο θα απειλήσει τη μεταξύ τους ειρηνευτική συμφωνία, που έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Οι προηγούμενες χερσαίες επιθέσεις του Ισραήλ, υποστηριζόμενες από αεροπορικούς βομβαρδισμούς, ισοπέδωσαν τεράστια τμήματα της βόρειας Γάζας και της νότιας πόλης Χαν Γιουνίς και προκάλεσαν εκτεταμένους θανάτους αμάχων, παρά τις εντολές εκκένωσης.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι σχεδιάζει να κατευθύνει τους αμάχους από τη Ράφα στην κεντρική Γάζα, δημιουργώντας «ανθρωπιστικά νησιά», πριν από την προγραμματισμένη επίθεση. Αναφέρει, επίσης, ότι έχει παραγγείλει χιλιάδες σκηνές για να προστατέψουν τους ανθρώπους χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το σχέδιό του. Δεν είναι σαφές εάν είναι εφικτό από υλικοτεχνική άποψη να μετακινηθεί ένας τόσο μεγάλος πληθυσμός ταυτόχρονα χωρίς την ταλαιπωρία ανθρώπων που έχουν ήδη εξαντληθεί από πολλαπλές μετεγκαταστάσεις και μήνες βομβαρδισμών.

Επιπλέον, αξιωματούχοι του ΟΗΕ αναφέρουν ότι μια επίθεση στη Ράφα θα οδηγήσει σε κατάρρευση της ανθρωπιστικής επιχείρησης που κρατά ζωντανό τον πληθυσμό σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας και δυνητικά θα οδηγήσει στο θάνατο τους Παλαιστίνιους.

Ορισμένα σημεία εισόδου έχουν ανοίξει στο βορρά και οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει την κατασκευή μίας προβλήτας για τη μεταφορά προμηθειών δια θαλάσσης. Αλλά η πλειονότητα των τροφίμων, φαρμάκων και άλλου υλικού εισέρχεται στη Γάζα από την Αίγυπτο μέσω της Ράφα ή της κοντινής διάβασης Κερέμ Σαλόμ.

Οι ΗΠΑ προέτρεψαν το Ισραήλ να προχωρήσει σε ακριβείς επιχειρήσεις κατά της Χαμάς εντός της Ράφα και να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για μία μεγάλη χερσαία επίθεση.

Μετά τα τελευταία σχόλια του Νετανιάχου, ο εκπρόσωπος Τύπου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι είπε: «Δεν θέλουμε να δούμε μια μεγάλη χερσαία επιχείρηση στη Ράφα. Σίγουρα, δεν θέλουμε να δούμε επιχειρήσεις που δεν έχουν συνυπολογίσει την ασφάλεια, όσων καταφεύγουν στην πόλη».

Η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου

Το ζήτημα της επίθεσης στη Ράφα έχει σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις για τον Νετανιάχου. Η κυβέρνησή του θα μπορούσε να καταρρεύσει αν δεν το κάνει καθώς ορισμένοι από τους υπερεθνικιστές και συντηρητικούς θρησκευτικούς εταίρους του θα μπορούσαν να αποχωρήσουν από τον συνασπισμό, εάν υπογράψει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που αποτρέπει την επίθεση.

Οι επικριτές του Νετανιάχου λένε ότι ενδιαφέρεται περισσότερο να κρατήσει βιώσιμη την κυβέρνησή του και να παραμείνει στην εξουσία παρά να εργαστεί υπέρ του εθνικού συμφέροντος.

Ένα από τα μέλη του συνασπισμού του, ο υπουργός Οικονομικών Bezalel Smotrich, δήλωσε την Τρίτη ότι η αποδοχή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και η μη πραγματοποίηση μιας επιχείρησης στη Ράφα θα ισοδυναμούσε με το να «σηκώσει το Ισραήλ λευκή σημαία» και να παραδώσει τη νίκη στη Χαμάς.

Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ απειλείται με διεθνή απομόνωση αλλά και με αποξένωση από τον κορυφαίο σύμμαχό του, τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν επιτεθεί στη Ράφα. Έτσι, ακόμη και αν σκέφτεται μια συμφωνία, η επιθετική ρητορική του Νετανιάχου ενδεχομένως να στοχεύει στο να κατευνάσει τους πολιτικούς του συμμάχους.

Μία άλλη εκτίμηση της κατάστασης υποδεικνύει ότι ίσως ο Νετανιάχου να υπολογίζει ότι η διεθνής οργή θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ρητορική. Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει χρησιμοποιήσει σταδιακά πιο σκληρή γλώσσα για να εκφράσει τις ανησυχίες της για τη διεξαγωγή του πολέμου, συνεχίζοντας ωστόσο να παρέχει όπλα για τη στρατιωτική υποστήριξη του Ισραήλ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.