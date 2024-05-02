Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Νύχτα βαριάς και πολύ σφοδρής βροχόπτωσης που συνοδεύτηκε από πολλούς κεραυνούς ήταν η χθεσινή στη νότια Αγγλία, με αποτέλεσμα την πρόκληση μιας σειράς προβλημάτων.

Μεταξύ άλλων, κεραυνός κατέστρεψε την οροφή οίκου ευγηρίας στο Έλμερ του δυτικού Σάσεξ και προξένησε ζημιές σε πανεπιστημιακή εστία στο Τσίστερ, ενώ έχουν προκληθεί διακοπές στην ηλεκτροδότηση που επηρεάζουν σπίτια, επιχειρήσεις, αλλά και το σιδηροδρομικό δίκτυο, όπου έχουν αναφερθεί καθυστερήσεις δρομολογίων.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί πολιτών και ο μετεωρολογικός συναγερμός για τους κεραυνούς έληξε το πρωί.

Η έντονη καταιγίδα και κεραυνοί διήρκεσαν για κάποιες ώρες και σημειώθηκαν ανάμεσα στις δύο πιο θερμές ημέρες του έτους μέχρι στιγμής.

Την Τετάρτη ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 22,1 βαθμούς Κελσίου στη νότια Αγγλία και εντός της Πέμπτης η θερμοκρασία προβλέπεται να ανέλθει στους 24 βαθμούς.

Η ζέστη αυτή, ωστόσο, ίσως οδηγήσει σε περισσότερους κεραυνούς αργά το απόγευμα.

Για το επόμενο τριήμερο προβλέπεται άστατος καιρός στην περισσότερη χώρα με βροχές, αλλά με τη θερμοκρασία να μην υποχωρεί σημαντικά.

Πηγή: skai.gr

