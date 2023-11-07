Τρία οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν σήμερα πάνω από το αεροδρόμιο του Αρμπίλ στο βόρειο Ιράκ, στο οποίο σταθμεύουν αμερικανικές και άλλες διεθνείς δυνάμεις, σε δύο χωριστές επιθέσεις, ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Δεν κατέστη αμέσως σαφές ποιος ευθύνεται για τις επιθέσεις, οι οποίες είναι οι τελευταίες μιας σειράς εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ και τη Συρία, καθώς οι εντάσεις αυξάνονται στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Το σύστημα άμυνας στρατιωτικής βάσης κοντά στο αεροδρόμιο λειτούργησε επιτυχώς εναντίον των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αναφέρεται στη δήλωση. Δεν υπήρξαν θύματα ούτε ζημιές στις υποδομές, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Ο ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ αλ-Σουντάνι έχει δεσμευθεί να διώξει τους υπεύθυνους για τις πρόσφατες επιθέσεις σε τρεις στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ που φιλοξενούν συμβούλους του διεθνούς συνασπισμού. Πρόκειται για τις βάσεις Αΐν αλ-Άσαντ στο δυτικό Ιράκ, μια στρατιωτική βάση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης και την Χαρίρ στην Αρμπίλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.