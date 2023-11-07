Ημέρα πένθους σήμερα στο Ισραήλ καθώς συμπληρώνεται ένας μήνας από την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Στις 11 το πρωί θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλη τη χώρα και οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστια.

Επίσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιούνται τελετές μνήμης σε σχολεία και πανεπιστήμια.

Αργότερα το απόγευμα, ο κόσμος θα συγκεντρωθεί στις πλατείες των πόλεων και σε άλλες κεντρικές περιοχές για να ανάψει κεριά στη μνήμη των πεσόντων στρατιωτών και των δολοφονημένων πολιτών.

Στο Τελ Αβίβ, μια επιμνημόσυνη δέηση για τις οικογένειες των πενθούντων θα πραγματοποιηθεί από τις 6:30 μ.μ. στο Auditorium Charles Bronfman, όπου θα παίξει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ.

Στην Ιερουσαλήμ, μια συγκέντρωση μνήμης και διαμαρτυρίας από τις οικογένειες των πενθούντων θα πραγματοποιηθεί στις 7:30 μ.μ. μπροστά από την Κνεσέτ. Στο τέλος, ένας μόνιμος καταυλισμός θα στηθεί έξω από την Κνεσέτ με επικεφαλής τις οικογένειες των πενθούντων που απαιτούν μια νέα κυβέρνηση, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Πηγή: skai.gr

