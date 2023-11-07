Λογαριασμός
Βίντεο: Χιλιάδες Παλαιστίνιοι στον ανθρωπιστικό διάδρομο, μετακινούνται νότια της Γάζας

Οι ισραηλινές δυνάμεις ετοιμάζονται για την επόμενη και τελευταία φάση των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας

ισραηλ

Καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις ετοιμάζονται για την επόμενη και τελευταία φάση των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, - δηλαδή την καταστροφή υπόγειων αρχηγείων και θέσεων της Χαμας  που βρίσκονται κάτω από νοσοκομεία ή τεμένη – χιλιάδες άμαχοι κατευθύνονται στα νότια του θύλακα σήμερα, κατόπιν υποδείξεων του Ισραήλ. 

 Σήμερα, οι Ισραηλινές αρχές άνοιξαν και πάλι ανθρωπιστικό διάδρομο από τις 10:00- 14:00. 

«Οι IDF θα επιτρέψει και πάλι τη διέλευση στον δρόμο Salah al-Din μεταξύ 10:00 -14:00. Για την ασφάλειά σας, εκμεταλλευτείτε αυτήν την ευκαιρία για να μετακινηθείτε νότια πέρα από το Wadi Gaza» αναφέρουν χαρακτηριστικά ο στρατός του Ισραήλ 
 

Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας Μεσανατολικό
