Καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις ετοιμάζονται για την επόμενη και τελευταία φάση των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, - δηλαδή την καταστροφή υπόγειων αρχηγείων και θέσεων της Χαμας που βρίσκονται κάτω από νοσοκομεία ή τεμένη – χιλιάδες άμαχοι κατευθύνονται στα νότια του θύλακα σήμερα, κατόπιν υποδείξεων του Ισραήλ.

Σήμερα, οι Ισραηλινές αρχές άνοιξαν και πάλι ανθρωπιστικό διάδρομο από τις 10:00- 14:00.

🚨Happening now: Thousands pass through the evacuation corridor the @IDF opened for civilians in northern Gaza to move southwards. pic.twitter.com/lq7ZpfMiM4 — COGAT (@cogatonline) November 7, 2023

«Οι IDF θα επιτρέψει και πάλι τη διέλευση στον δρόμο Salah al-Din μεταξύ 10:00 -14:00. Για την ασφάλειά σας, εκμεταλλευτείτε αυτήν την ευκαιρία για να μετακινηθείτε νότια πέρα από το Wadi Gaza» αναφέρουν χαρακτηριστικά ο στρατός του Ισραήλ



