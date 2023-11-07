Σφίγγει ασφυκτικά ο κλοιός για τη Χαμάς καθώς ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε τον έλεγχο ενός ακόμη στρατιωτικού προπύργιου της Χαμάς στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, όπως ανακοίνωσαν οι IDF στο οποίο ήταν μέσα περίπου 10 μέλη της Χαμάς. Την ίδια ώρα, ανοιχτός θα παραμείνει και σήμερα για 4 ώρες ανθρωπιστικός διάδρομος με τον ισραηλινό στρατό να απευθύνει έκκληση στους κατοίκους της Γάζας να κατευθυνθούν προς το νότο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης, είναι πλέον θέμα ωρών να περάσει η χερσαία επιχείρηση σε νέα φάση δηλαδή στις επιχειρήσεις με σκοπό να καταστραφούν αρχηγεία που βρίσκονται κάτω από νοσοκομεία ή τεμένη. Οι ισραηλινές δυνάμεις εισχωρούν ολοένα και πιο βαθιά στη Γάζα, περικυκλώνοντάς από κάθε κατεύθυνση την πόλη ενώ πιθανότατα να βρίσκονται ακόμα και μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από το νοσοκομείο Αλ- Σίφα όπου σύμφωνα με τις IDF βρίσκεται το υπόγειο στρατηγείο της Χαμάς.

Χθες, Δευτέρα, «τα στρατεύματα του IDF εξασφάλισαν ένα στρατιωτικό προπύργιο που ανήκε στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Αντιαρματικοί πύραυλοι και εκτοξευτές, όπλα και διάφορα υλικά πληροφοριών εντοπίστηκαν στο συγκρότημα από τα στρατεύματα», όπως ανακοίνωσαν. «Σε συντονισμό με στρατιώτες στο έδαφος, ένα μαχητικό αεροσκάφος των IDF χτύπησε ένα κελί περίπου 10 τρομοκρατών. Κατόπιν αυτού, τα χερσαία στρατεύματα των IDF εντόπισαν μια πυραυλική μονάδα αντιαρματικού πυραύλου που ενεργούσε κοντά τους. Τα στρατεύματα κατεύθυναν ένα αεροσκάφος των IDF που έπληξε τον τρομοκρατικό πυρήνα. Δεκάδες εκτοξευτές όλμων της Χαμάς χτυπήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας» ανέφερε η ανακοίνωση.

Επιπλέον, «οι ναυτικές δυνάμεις του IDF έπληξαν με ακριβή πυρομαχικά στρατηγικούς στόχους που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων θέσεων που περιείχαν τεχνολογικά μέσα».

Τα στρατεύματα αναγνώρισαν επίσης μαχητές της Χαμάς που είχαν βρει καταφύγιο σε ένα κτίριο κοντά στο νοσοκομείο Αλ Γκουντς στη συνοικία Shejaiya της πόλης της Γάζας και οι οποίοι σύμφωνα με τον στρατό σχεδίαζαν επίθεση κατά των ισραηλινών χερσαίων δυνάμεων. Μια αεροπορική επίθεση κατευθύνθηκε στο σημείο, η οποία οδήγησε σε «σημαντικές δευτερεύουσες εκρήξεις» που υποδηλώνουν την παρουσία αποθήκης όπλων, λέει ο στρατός.

Χτυπήματα και στο Λίβανο

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ , Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι τα στρατεύματα του IDF χτύπησαν ξανά στον Λίβανο ως απάντηση σε μια επίθεση.

«Πριν από λίγη ώρα, ένα άρμα των IDF επιτέθηκε σε ομάδα τρομοκρατών στο λιβανέζικο έδαφος που προσπάθησε να εκτοξεύσει έναν αντιαρματικό πύραυλο προς το ισραηλινό έδαφος κοντά στην περιοχή Shatula. Επίσης, νωρίτερα σήμερα δυνάμεις των IDF επιτέθηκαν σε θέση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, προκειμένου να απομακρύνουν μια απειλή».

Άνοιξε ξανά ανθρωπιστικός διάδρομος

Παράλληλα, άνοιξε και πάλι σήμερα Τρίτη ανθρωπιστικός διάδρομος, με τις IDF να ζητούν από τους κατοίκους της Γάζας να κατευθυνθούν προς το νότο. Η διέλευση θα πραγματοποιέιται από τις 10:00- 14:00 . «Οι IDF θα επιτρέψει και πάλι τη διέλευση στον δρόμο Salah al-Din μεταξύ 10:00 -14:00. Για την ασφάλειά σας, εκμεταλλευτείτε αυτήν την ευκαιρία για να μετακινηθείτε νότια πέρα ​​από το Wadi Gaza» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Εκατοντάδες πολίτες συρρέουν στο πέρασμα προκειμένου να κατευθυνθούν προς το νότο.

#عاجل أيها سكان غزة، انضموا الى الكثيرين الذين يتوجهون الى جنوب وادي غزة في هذه الساعة!

🔴أود أن أعلمكم أنه على الرغم من أن حماس تواصل المساس بالجهود الإنسانية الجارية لمصلحتكم وتستخدمكم كدروع بشرية، إلا أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح مرة أخرى اليوم بالمرور على طريق صلاح الدين… pic.twitter.com/9hxL6e8gfn — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 7, 2023

Εκτός λειτουργίας το 60% των νοσοκομείων

Νωρίτερα σήμερα, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι δύο ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν περιοχή περίπου 50 μέτρα από το νοσοκομείο al-Quds στην πόλη της Γάζας τη νύχτα. Νωρίτερα, είχε απευθύνει επείγουσα έκκληση στους διεθνείς οργανισμούς αρωγής λέγοντας ότι το νοσοκομείο θα ξεμείνει από καύσιμα εντός 48 ωρών, πράγμα που σημαίνει ότι «ο εξοπλισμός που σώζει ζωές, οι θερμοκοιτίδες νεογνών και οι μονάδες εντατικής θεραπείας θα πάψουν να λειτουργούν».

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής Μάι αλ-Κάιλα πάνω από το 60% των ιατρικών εγκαταστάσεων της Γάζας βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Συγκεκριμένα, ο Αλ-Κάιλα είπε ότι 16 από τα 35 νοσοκομεία και τα 51 από τα 72 ιατρικά κέντρα δεν λειτουργούν πλέον λόγω των ελλείψεων καυσίμων και ιατρικών προμηθειών καθώς και των ισραηλινών βομβαρδισμών.

