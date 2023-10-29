Η Angelina Jolie έκανε τη δική της παρέμβαση εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός «ανέβασε» ένα κείμενο στο Instagram το Σάββατο, γράφοντας: «Όπως εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, πέρασα τις τελευταίες εβδομάδες άρρωστη και θυμωμένη με την τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ, τον θάνατο τόσων αθώων πολιτών και αναρωτιόμουν πώς να βοηθήσω καλύτερα.

Προσεύχομαι κι εγώ για την άμεση, ασφαλή επιστροφή κάθε ομήρου και για τις οικογένειες που κουβαλούν τον αδιανόητο πόνο της δολοφονίας ενός αγαπημένου τους προσώπου. Πάνω απ' όλα, για τα παιδιά που δολοφονήθηκαν και για τα πολλά παιδιά που τώρα μένουν ορφανά».

Και συνέχισε: «Αυτό που συνέβη στο Ισραήλ είναι μια πράξη τρομοκρατίας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις αθώες ζωές που χάθηκαν με τον βομβαρδισμό ενός άμαχου πληθυσμού στη Γάζα, ο οποίος δεν έχει πουθενά να πάει, δεν έχει πρόσβαση σε τρόφιμα ή νερό, δεν έχει δυνατότητα εκκένωσης, ούτε καν το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα να διασχίσει τα σύνορα για να αναζητήσει καταφύγιο».

Για 20 χρόνια, η Jolie εργάστηκε με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, κάνοντας εκστρατεία υπέρ των βίαια εκτοπισμένων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Για πρώτη φορά εντάχθηκε το 2001 ως πρέσβειρα καλής θέλησης του ΟΗΕ και στη συνέχεια, το 2012, έγινε ειδική απεσταλμένη. Πέρυσι, παραιτήθηκε από τον ρόλο της στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, λέγοντας τότε ότι ήθελε να ασχοληθεί με ένα ευρύτερο σύνολο ανθρωπιστικών θεμάτων.

«Η προσοχή μου επικεντρώνεται στους ανθρώπους που εκτοπίζονται από τη βία σε οποιοδήποτε πλαίσιο», αναφέρεται στη δήλωση της Τζολί. «Η Γάζα έχει πληθυσμό άνω των 2 εκατομμυρίων ανθρώπων (οι μισοί εκ των οποίων είναι παιδιά), οι οποίοι ζουν υπό αυστηρό αποκλεισμό εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες».

Η ίδια πρόσθεσε: «Η άρνηση παροχής βοήθειας, καυσίμων και νερού τιμωρεί συλλογικά έναν λαό. Η ανθρωπότητα απαιτεί άμεση κατάπαυση του πυρός. Οι ζωές των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών - και οι ζωές όλων των ανθρώπων παγκοσμίως - έχουν εξίσου μεγάλη σημασία».

Από τότε που η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα τον απολογισμό χιλιάδων νεκρών, η σύγκρουση συνεχίζει να κλιμακώνεται. Σε απάντηση, το Ισραήλ απέκλεισε τη Λωρίδα της Γάζας και ανταπέδωσε με αεροπορικές επιδρομές.

Πριν από μια εβδομάδα, το συνοριακό πέρασμα μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας άνοιξε για να επιτρέψει την είσοδο στην περιοχή μόλις μιας χούφτας φορτηγών που μετέφεραν βοήθεια, ποσότητα που οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις αρωγής δήλωσαν ότι δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς ανθρωπιστικής κρίσης, ανέφερε το Associated Press.

Η Τζολί ολοκλήρωσε τη δήλωση του Σαββάτου σημειώνοντας ότι συνεχίζει να κάνει δωρεές για την παροχή ιατρικής φροντίδας και έχει «επιλέξει να υποστηρίζει το έργο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.