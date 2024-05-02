Λογαριασμός
Η πριγκίπισσα Σάρλοτ έγινε 9 ετών - Η νέα φωτογραφία που δημοσίευσε η Κέιτ Μίντλετον

Στο παρελθόν η Κέιτ Μίντλετον είχε περιγράψει την κόρη της ως δυναμική σε σύγκριση με τον πρίγκιπα Τζορτζ

πριγκίπισσα Σάρλοτ

Μια νέα φωτογραφία της πριγκίπισσας Σάρλοτ, με αφορμή τα 9α γενέθλιά της δημοσίευσε η μητέρα της Κέιτ Μίντλετον. Η πριγκίπισσα Σάρλοτ με ένα μεγάλο χαμόγελο, ποζάρει μπροστά από ένα ανθισμένο φυτό με ροζ πέταλα.

Στο παρελθόν η Κέιτ Μίντλετον είχε περιγράψει την κόρη της η οποία είναι τρίτη στη σειρά διαδοχής του θρόνου, ως δυναμική σε σύγκριση με τον μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, τον πρίγκιπα Τζορτζ. 

Μια παρόμοια φωτογραφία του μικρού Λούις η οποία κοινοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα τραβήχτηκε επίσης από την πριγκίπισσα της Ουαλίας με αφορμή επίσης τα γενέθλια του μικρότερους μέλους της οικογένειας. 

Την ίδια ώρα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνεχίζει τις προληπτικές θεραπείες για τον καρκίνο.

