Μια νέα φωτογραφία της πριγκίπισσας Σάρλοτ, με αφορμή τα 9α γενέθλιά της δημοσίευσε η μητέρα της Κέιτ Μίντλετον. Η πριγκίπισσα Σάρλοτ με ένα μεγάλο χαμόγελο, ποζάρει μπροστά από ένα ανθισμένο φυτό με ροζ πέταλα.
Στο παρελθόν η Κέιτ Μίντλετον είχε περιγράψει την κόρη της η οποία είναι τρίτη στη σειρά διαδοχής του θρόνου, ως δυναμική σε σύγκριση με τον μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, τον πρίγκιπα Τζορτζ.
Μια παρόμοια φωτογραφία του μικρού Λούις η οποία κοινοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα τραβήχτηκε επίσης από την πριγκίπισσα της Ουαλίας με αφορμή επίσης τα γενέθλια του μικρότερους μέλους της οικογένειας.
Την ίδια ώρα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνεχίζει τις προληπτικές θεραπείες για τον καρκίνο.
Happy 9th Birthday, Princess Charlotte! 🎂— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 2, 2024
Thank you for all of the kind messages today.
📸 The Princess of Wales pic.twitter.com/2DSDiuO93c
