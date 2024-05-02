Μια νέα φωτογραφία της πριγκίπισσας Σάρλοτ, με αφορμή τα 9α γενέθλιά της δημοσίευσε η μητέρα της Κέιτ Μίντλετον. Η πριγκίπισσα Σάρλοτ με ένα μεγάλο χαμόγελο, ποζάρει μπροστά από ένα ανθισμένο φυτό με ροζ πέταλα.

Στο παρελθόν η Κέιτ Μίντλετον είχε περιγράψει την κόρη της η οποία είναι τρίτη στη σειρά διαδοχής του θρόνου, ως δυναμική σε σύγκριση με τον μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, τον πρίγκιπα Τζορτζ.

Μια παρόμοια φωτογραφία του μικρού Λούις η οποία κοινοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα τραβήχτηκε επίσης από την πριγκίπισσα της Ουαλίας με αφορμή επίσης τα γενέθλια του μικρότερους μέλους της οικογένειας.

Την ίδια ώρα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνεχίζει τις προληπτικές θεραπείες για τον καρκίνο.

Happy 9th Birthday, Princess Charlotte! 🎂



Thank you for all of the kind messages today.



📸 The Princess of Wales pic.twitter.com/2DSDiuO93c — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 2, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.