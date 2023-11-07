Telegraph: «Πρώην στέλεχος της Χαμάς» πίσω από διαδήλωση υπέρ Παλαιστίνης στο Λονδίνο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τεταμένο είναι το κλίμα στο Λονδίνο ενόψει της προγραμματισμένης για το προσεχές Σάββατο νέας διαδήλωσης υπέρ του παλαιστινιακού λαού στο κέντρο της πόλης, με την Daily Telegraph να αποκαλύπτει κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση από πρώην στέλεχος της Χαμάς.

Θα είναι το πέμπτο διαδοχικό Σάββατο με πορεία ή συγκέντρωση στη βρετανική πρωτεύουσα για αυτόν τον σκοπό, με τις προηγούμενες να έχουν συγκεντρώσει έως και 100.000 πολίτες έκαστη σύμφωνα με την αστυνομία ή ακόμα και 300.000 σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Η ιδιαιτερότητα της νέας διαδήλωσης έγκειται στο ότι έχει προγραμματιστεί για την 11η Νοεμβρίου, όταν και η Βρετανία γιορτάζει την Ημέρα Ανακωχής, δηλαδή την επέτειο λήξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Την επομένη, Κυριακή 12 του μήνα, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τελετή για την Κυριακή της Ενθύμησης στο Κενοτάφιο έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, με προεξάρχοντα τον βασιλιά Κάρολο.

Πολιτικοί, βετεράνοι του πολέμου, αρθρογράφοι και ομάδες πολιτών έχουν χαρακτηρίσει ως «ασέβεια» την πραγματοποίηση διαδήλωσης σε μία τέτοια ημέρα μνήμης και ιστορικής σημασίας για τη Βρετανία.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία παρακάλεσε τους διοργανωτές να ακυρώσουν την πορεία τη συγκεκριμένη ημέρα, αν και δεν έχει διατάξει τη ματαίωσή της, καθώς δεν πιστεύεται ότι πληρούνται τα αυστηρά κριτήρια του νόμου για κάτι τέτοιο. «Σας παρακαλούμε επειγόντως να αναθεωρήσετε. Δεν είναι πρέπον να γίνουν οποιεσδήποτε διαδηλώσεις στο Λονδίνο αυτό το Σαββατοκύριακο», ήταν το μήνυμα του αναπληρωτή διοικητή της Σκότλαντ Γιαρντ Έιντ Αντελέκαν προς τους διοργανωτές.

Όπως γράφει η Telegraph, επικεφαλής μίας εκ των έξι φιλοπαλαιστινιακών οργανώσεων της Βρετανίας που διοργανώνουν τη διαδήλωση του Σαββάτου είναι πρώην ηγετικό στέλεχος της Χαμάς.

Πρόκειται για τον 62χρονο Μουχάμαντ Κάθεμ Σαβουάλα, πρώην επικεφαλής της Χαμάς στη Δυτική Όχθη τη δεκαετία του 1980, ο οποίος φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος της στρατιωτικής στρατηγικής της οργάνωσης, με εμπλοκή μέχρι και το 2019. Μέχρι το 2017 ήταν μέλος στο πολιτικό γραφείο της Χαμάς. Τα τελευταία χρόνια ζει σε δημοτική κατοικία του βορείου Λονδίνου και έχει ιδρύσει τον Μουσουλμανικό Σύνδεσμο Βρετανίας. Ήταν ο επικεφαλής του Συνδέσμου μέχρι το 2007, ενώ πλέον αντιπρόεδρος της οργάνωσης πιστεύεται ότι είναι ο γιος του.

Το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας προσθέτει ότι οι μισές από τις οργανώσεις που σχεδιάζουν την πορεία του Σαββάτου έχουν κάποιας μορφής δεσμούς με τη Χαμάς.

Κατά τις προηγούμενες τέσσερις διαδηλώσεις κατά των ισραηλινών βομβαρδισμών στο Λονδίνο υπήρξαν περιορισμένης έκτασης εντάσεις με την αστυνομία. Σημειώθηκαν δε κάποιες δεκάδες συλλήψεις, κυρίως για διατάραξη της κοινής τάξης, αλλά και για αδικήματα περί υποκίνησης μίσους και βίας ή ξεκάθαρης στήριξης στη Χαμάς, οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί επισήμως τρομοκρατική στη Βρετανία.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει ζητήσει πιο σαφείς οδηγίες από την κυβέρνηση αναφορικά με την αντιμετώπιση κάποιων αμφιλεγόμενων συνθημάτων, κυρίως αυτού που αναφέρει πως «από το ποτάμι ως τη θάλασσα η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη», που κατά ορισμένους θεωρείται άκρως αντισημιτικό.

Η αρμόδια για την προστασία των πολιτών Υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν δε δίστασε να χαρακτηρίσει τις διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης «πορείες μίσους», δεχόμενη σφοδρή κριτική ακόμα και από Συντηρητικούς πολιτικούς ότι και η ίδια υποδαυλίζει την ένταση.

