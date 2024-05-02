Χίος: Έξι στάσεις που πρέπει να κάνετε αν επισκεφθείτε τη γη της μαστίχας

Η Χίος είναι το αρχοντικό νησί του Βόρειου Αιγαίου. Η γη της μαστίχας, όπως την αποκαλούν, θα σε αφοπλίσει με τη μοναδικότητά της, τις απόκοσμες παραλίες της, την πλούσια ιστορία της και τις πολιτισμικές τις καταβολές. Στη Χίο, θα βρεις τα πιο όμορφα μεσαιωνικά χωριά, θα θαυμάσεις ακόμη μια φορά το φυσικό κάλλος του τόπου μας, και θα παρασυρθείς σε ένα ταξίδι ανακάλυψης.

Στάση στη Χώρα της Χίου

Η εξερεύνηση της Χώρας της Χίου πρέπει να είναι πρώτη στη λίστα σου. Εκεί θα ανακαλύψεις τα μυστικά του νησιού, θα ταξιδέψεις στον χρόνο και θα γευτείς κάθε πολιτισμό. Η Απλωταριά, το Κάστρο της Χίου, τα οθωμανικά λουτρά, το Μουσείο Ιουστινιανή, το Αρχαιολογικό Μουσείο και πολλά ακόμη σε περιμένουν στην καρδιά του νησιού. Φυσικά, δεν πρέπει να χάσεις μια βόλτα μέχρι τους ανεμόμυλους της Χίου στα Ταμπάκικα, οι οποίοι θα σου χαρίσουν μια μαγευτική εικόνα δίπλα στη θάλασσα.

Στάση στα Μαστιχοχώρια

Γίνεται να επισκεφτείς τη Χίο και να παραλείψεις μια στάση στα Μαστιχοχώρια, τους γραφικούς μεσαιωνικούς οικισμούς του νησιού; Όχι, η περιήγηση στη νότια Χίο και συγκεκριμένα στα γραφικά χωριά της μαστίχας πρέπει να βρίσκεται πάνω-πάνω στη λίστα σου. Πυργί, Ολύμποι και Μεστά είναι κάποια από τα όμορφα χωριά που σε προσκαλούν να περπατήσεις τα καλντερίμια τους και να θαυμάσεις την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους.

Στάση στη Νέα Μονή

Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, η Νέα Μονή είναι το βυζαντινό μοναστήρι που ξεπροβάλλει μέσα από τη φύση. Βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και συγκεκριμένα 12 χιλιόμετρα από τη Χώρα της Χίου. Εκεί, θα χαθείς ακόμη μια φορά στον ιστορικό και πολιτισμικό πλούτο της χώρας μας, θα θαυμάσεις τη μοναδική τεχνοτροπία των ψηφιδωτών και θα ταξιδέψεις από τη μαγεία του φυσικού τοπίου.

Στάση για βουτιές στις παραλίες

Εντάξει, όπως και να το κάνουμε καλοκαίρι χωρίς βουτιές στις παραλίες δεν υφίσταται. Στη Χίο λοιπόν, θα βρεις αμέτρητες αμμουδιές, άλλες πιο γαλήνιες και άλλες με περισσότερο κόσμο. Ανάμεσα στις top παραλίες του νησιού, βρίσκεται η παραλία Μαύρα Βόλια, η παραλία Βρουλίδια, η Αγία Δύναμη και η Αποθήκα.

Στάση στον Κάμπο

Στον Κάμπο, θα βυθιστείς στο άρωμα της φύσης και στα περιβόλια των εσπεριδοειδών. Ακόμη, τα στενά σοκάκια που αγκαλιάζονται από τα αρχοντικά σπίτια, σε περιμένουν να τα επισκεφτείς και να τα θαυμάσεις. Αν είσαι λάτρης των ατελείωτων περιπάτων, τότε μπορείς εξερευνήσεις τον Κάμπο με τα πόδια ή αλλιώς μπορείς να νοικιάσεις ποδήλατο.

Στάση στα Ψαρά και τις Οινούσσες

Δεν τελειώσαμε ακόμη. Αν επισκεφτείς τη Χίο, τότε πρέπει οπωσδήποτε να ανακαλύψεις τα Ψαρά και τις Οινούσσες. Με καραβάκι από το λιμάνι του νησιού, μπορείς σε λιγότερο από μια ώρα να βρεθείς σε έναν επίγειο παράδεισο. Ηρεμία, γαλήνη, υπέροχες παραλίες, αυθεντική ομορφιά, φιλοξενία και πλούσια ναυτική παράδοση, είναι μόνο κάποιες από τις λέξεις που μπορούν να περιγράψουν αυτά τα δυο νησιά.

