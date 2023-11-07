Τη φρίκη που έζησε και τα όσα είδε στα νοσοκομεία της Γάζας, περιγράφει μια Αμερικανίδα νοσοκόμα, που έφυγε από την πολιορκημένη πόλη και επέστρεψε στην ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η Έμιλι Κάλαχαν, διευθύντρια της ομάδας ανθρωπιστικής βοήθειας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ), μιλώντας στο CNN είπε ότι η ομάδα της είδε «παιδιά με τεράστια εγκαύματα στο πρόσωπο, στον λαιμό, σε όλα τα άκρα τους».

«Επειδή τα νοσοκομεία είναι κατακλυσμένα από τραυματίες, παίρνουν εξιτήριο αμέσως μετά», είπε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια τα παιδιά στάλθηκαν σε καταυλισμούς προσφύγων χωρίς πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό.

«Τους δίνεται νερό για δύο ώρες κάθε 12 ώρες», είπε, προσθέτοντας ότι «υπήρχαν μόνο τέσσερις τουαλέτες» στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Χαν Γιουνις που διοικείται από την UNRWA στη νότια Γάζα.

Η Κάλαχαν πρόσθεσε ότι υπήρχαν παιδιά με «φρέσκα ανοιχτά εγκαύματα και πληγές και μερικούς ακρωτηριασμούς που απλώς κυκλοφορούν σε αυτές τις συνθήκες». «Οι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους σε εμάς και λένε, "παρακαλώ μπορείτε να βοηθήσετε;" και δεν έχουμε προμήθειες».

Η Κάλαχαν δήλωσε ότι η ίδια και η ομάδα της έπρεπε να «ζητήσουν χάρες και να παρακαλέσουν φίλους» για τρόφιμα και νερό και πίστευε ότι κινδύνευαν να λιμοκτονήσουν εάν δεν είχαν πάρει βοήθεια.

«Όταν λέω ότι θα είχαμε πεθάνει από την πείνα χωρίς αυτούς, δεν υπερβάλλω», είπε.

«Και στις στιγμές της απόλυτης απελπισίας των πολιτών, ήταν σταθεροί και ήρεμοι και απλώς τους μιλούσαν και τους έλεγαν ότι και αυτοί βρίσκονταν στην ίδια “βάρκα”, δεν είχαν προμήθειες, δεν είχαν επίσης φαγητό και νερό, κοιμούνταν επίσης έξω στο τσιμέντο» κατέληξε.



