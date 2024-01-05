Για το email που εστάλη στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με το οποίο καλούνται σε μια τριήμερη συνάντηση εργασίας στις Σπέτσες μίλησε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» η γραμματέας του ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη.

Ερωτηθείσα για τις πληροφορίες περί αντιδράσεων από βουλευτές, σχολίασε πως «δεν υπήρχε καμία αντίδραση, γιατί εγώ επικοινώνησα με έναν προς έναν ξεχωριστά τους βουλευτές».

Σημείωσε ότι ο ίδιος «ο κ. Κασσελάκης εξήγησε στη δήλωσή του γιατί τους καλεί, εγώ μετέφερα την πρόσκληση του προέδρου ως γραμματέας της ΚΟ».

Πρόσθεσε ότι η πρόσκληση αφορά σε μια συνάντηση εργασίας, οι περισσότερες συναντήσεις θα γίνουν στο σπίτι του κ. Κασσελάκη με τα δικά του έξοδα.

«Είναι μια ευγενέστατη υπηρεσιακή επιστολή αυτή που έστειλα» είπε η κ. Τζάκρη, ενώ για την αντίδραση της Έλενας Ακρίτα σχολίασε «Να ρωτήσετε την ίδια».

Πρόσθεσε ότι το email διευκρινίζει πολλά διαδικαστικά και πρόσθεσε: «Είναι ένας καινούριος τρόπος και ξενίζει, όπως ξενίζουν κι άλλες πρωτοβουλίες του προέδρου, όπως ο δανεισμός στο κόμμα».

«Θα μείνουν σε ξενοδοχείο που έχει κλειστεί και θα πληρωθεί από τον πρόεδρο. Οι εργασίες θα γίνουν στο σπίτι του προέδρου. Δεν θα ξινίσει η σούπα αν κάνουμε κάτι διαφορετικό, και πραγματικά αυτό είναι δάνειο από τον κύκλο των επιχειρήσεων, τον κύκλο των πανεπιστημίων» είπε η κ. Τζάκρη.

Και συνέχισε: «Για περίπου 48 ώρες 35 άνθρωποι θα κάνουν δουλειά. Μέσα σε 48 ώρες δεν θα μείνει αδιευκρίνιστο τίποτα. Απορώ γιατί λοιδορείτε. Ο κ. Κασσελάκης σηματοδοτεί νέα πράγματα».



