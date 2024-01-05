Με τον Πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο επικοινώνησε ο Στέφανος Κασσελάκης προκειμένου να καταθέσουν εκ νέου το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο, ύστερα από την απόφαση του πρωθυπουργού να «φρενάρει» το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Κύριε Μητσοτάκη, μας κάνετε να αισθανόμαστε β’ κατηγορίας πολίτες. Όταν ένας άνθρωπος διψά για ισότητα και συμπερίληψη, δεν του λες «περίμενε να εξηγήσω», όπως δηλώσατε χθες», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Χ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.

«Δεν υπάρχει τίποτα να «εξηγήσετε» στον κόσμο σε σχέση με τον γάμο για όλους. Το μόνο που έχετε να πείτε είναι το εξής: Ναι ή όχι στην ισότητα στον γάμο; Είστε αληθινά υπέρ, κ. Μητσοτάκη;», συνεχίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Μόλις επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, και του ζήτησα, με το που ανοίξει η Βουλή, να καταθέσουμε εκ νέου το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο.



Μετά τη χθεσινή απόφαση του Πρωθυπουργού να αναβάλει το δικό του νομοσχέδιο, είναι η μόνη μου επιλογή.… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) January 5, 2024

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Μόλις επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, και του ζήτησα, με το που ανοίξει η Βουλή, να καταθέσουμε εκ νέου το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο.

Μετά τη χθεσινή απόφαση του Πρωθυπουργού να αναβάλει το δικό του νομοσχέδιο, είναι η μόνη μου επιλογή.

Κι όσο εκείνος θα αναβάλλει, θα διστάζει, θα κωλυσιεργεί, θα μετράει αντιδράσεις συντηρητικών βουλευτών του και θα καθησυχάζει τ’ αυτιά ακροδεξιών ψηφοφόρων του, ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει.

Κύριε Μητσοτάκη, μας κάνετε να αισθανόμαστε β’ κατηγορίας πολίτες.

Όταν ένας άνθρωπος διψά για ισότητα και συμπερίληψη, δεν του λες «περίμενε να εξηγήσω», όπως δηλώσατε χθες.

Δεν υπάρχει τίποτα να «εξηγήσετε» στον κόσμο σε σχέση με τον γάμο για όλους.

Όπως δεν υπήρξε τίποτα να εξηγήσουν στις κοινωνίες τους στον καιρό τους, οι ηγέτες που προχώρησαν στην κατάργηση της δουλείας, στην ψήφο των γυναικών, στην ισότητα των φύλων, στον πολιτικό γάμο, στο σύμφωνο συμβίωσης.

Οι κοινωνίες ποτέ δεν είναι έτοιμες αν δεν είναι έτοιμοι οι ηγέτες τους.

Δεν μπορείτε εσείς, μπορούμε εμείς.

Φοβάστε εσείς, δε φοβόμαστε εμείς.

Το μόνο που έχετε να πείτε είναι το εξής:

Ναι ή όχι στην ισότητα στον γάμο;

Είστε αληθινά υπέρ, κ. Μητσοτάκη;

Αν ναι, θα υπερψηφίσετε.

Αν όχι, θα κρυφτείτε πίσω από τον κ. Βορίδη για άλλη μια φορά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.