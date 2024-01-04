Σε έντονο και με αυστηρό ύφος, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, απάντησε στην επιστολή της Θεοδώρας Τζάκρη για την τριήμερη συνεδρίαση της ΚΟ του κόμματος στις Σπέτσες.

Η Έλενα Ακρίτα δεν έκρυψε την διαφωνία της για το ύφος του email που εστάλη σε όλους τους βουλευτές του κόμματος ρωτώντας χαρακτηριστικά αν απευθύνεται σε «πρωτοετείς της Σχολής Αστυφυλάκων».

Η Έλενα Ακρίτα έγραψε χαρακτηριστικα:

«Αυτό το μειλ-φιρμάνι με το απαράδεκτο προστακτικό ύφος, απευθύνεται σε Έλληνες βουλευτές και δη αριστερού κόμματος ή σε πρωτοετείς της Σχολής Αστυφυλάκων;».

Η επιστολή της Έλενας Ακρίτα:



«Αγαπητή Γραμματέα της ΚΟ,

Μια διευκρίνιση, παρακαλώ. Αυτό το μειλ-φιρμάνι με το απαράδεκτο προστακτικό ύφος, απευθύνεται σε Έλληνες βουλευτές και δη αριστερού κόμματος ή σε πρωτοετείς της Σχολής Αστυφυλάκων;

Καλή χρονιά

Έλενα Ακρίτα»

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ της Τετάρτης οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έλαβαν επιστολή σύμφωνα με την οποία η Γραμματέας της ΚΟ του κόμματος τους πληροφορούσε ότι με απόφαση του Στέφανου Κασσελάκη θα πραγματοποιούνταν τριήμερη συνεδρίαση για τα μέλη της ΚΟ, στις Σπέτσες στις 19 με 21 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

