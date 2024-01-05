Η Νέα Αριστερά θα καταθέσει δική της νομοθετική πρόταση για τη νομική κατοχύρωση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών με πλήρη δικαιώματα και καλεί τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να την υποστηρίξουν, δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΟ Αλέξης Χαρίτσης.

Ειδικότερα, ο κ. Χαρίτσης αναφέρει σε δήλωσή του ότι «χτες ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι έχει διαλέξει πλευρά: ανακοίνωσε ότι το αυτονόητο αίτημα της νομικής αναγνώρισης του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών μετατίθεται για το ασαφές μέλλον. Αυτή είναι η επιθυμία της αντιδραστικής πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας, των ομοφοβικών προκαταλήψεων και των θρησκόληπτων αντανακλαστικών».

Ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς σημειώνει ότι «η κοινωνία θα προχωρήσει», τονίζοντας ότι «η Νέα Αριστερά έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι σε περίπτωση που ο κ. Μητσοτάκης υπαναχωρήσει, όπως τελικά έγινε, θα προχωρήσουμε στην κατάθεση δική μας νομοθετικής πρότασης για τη νομική κατοχύρωση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών με πλήρη δικαιώματα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται φυσικά και το δικαίωμα στην τεκνοθεσία. Αυτή τη δέσμευσή μας θα την κάνουμε πράξη».

Καλεί δε «τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να πάρουν θέση και να υποστηρίξουν αυτή την πρόταση ώστε να γίνει κτήμα της ελληνικής κοινωνίας και νόμος του ελληνικού κράτους». Καταληκτικά αναφέρει ότι «η Νέα Αριστερά θα πρωταγωνιστήσει σε αυτήν την προσπάθεια. Για να γίνει το αυτονόητο, νόμος. Για να προχωρήσουμε μπροστά σε μια κοινωνία συμπερίληψης, ισότητας και δικαιοσύνης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

