Με ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, απαντά στις επικρίσεις για την πρόσκληση σε βουλευτές του κόμματος για τριήμερη συνάντηση εργασίας στις Σπέτσες.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ο κ. Κασσελάκης προσκάλεσε 35 βουλευτές του κόμματος για ένα τριήμερο στις Σπέτσες από τις 19 ως τις 21 Ιανουαρίου.

«Την ώρα που τα ΜΜΕ της προπαγάνδας μιλούν για «εκδρομή», εμείς θα έχουμε ένα τριήμερο εργασίας, όπως συνηθίζεται ιδιαίτερα σε άλλες χώρες και είναι μία εξαιρετικά παραγωγική και αποτελεσματική διαδικασία», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

Γνωρίζω ότι πολλά από αυτά που κάνω είναι ασυνήθιστα στην ελληνική πολιτική σκηνή.

Έχω καλέσει τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο σπίτι μου στις Σπέτσες -που τον Γενάρη απέχουν πολύ από την εικόνα του τουριστικού προορισμού.

Θα είμαστε μαζί ένα ολόκληρο τριήμερο, θα αναλύσει ο καθένας τις προτάσεις του στον τομέα του και θα χαράξουμε την κοινή μας στρατηγική.

Είναι πολύ σημαντικό οι Βουλευτές να συμμετέχουν στη χάραξη της πολιτικής γραμμής σε κάθε νομοσχέδιο, ανεξαρτήτως προσωπικής ειδίκευσης και περιφέρειας εκλογής. Όπως έχω πει επανειλημμένα, ο νέος ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει «στενό κύκλο», όλοι είμαστε μία γροθιά. Η αξιωματική αντιπολίτευση θα παλέψει και στο Κοινοβούλιο και στους δρόμους ως μία συμπαγής ομάδα.

Την ώρα που τα ΜΜΕ της προπαγάνδας μιλούν για «εκδρομή», εμείς θα έχουμε ένα τριήμερο εργασίας, όπως συνηθίζεται ιδιαίτερα σε άλλες χώρες και είναι μία εξαιρετικά παραγωγική και αποτελεσματική διαδικασία.

Αυτά δε γίνονται σε συσκέψεις μερικών ωρών.

Προσωπικά, δε θα πορευτώ στην ελληνική πολιτική ούτε με τα συντηρητικά στερεότυπα της Δεξιάς ούτε με το βλέμμα στο bullying των καθεστωτικών ΜΜΕ.

Χαράσσω τον δρόμο μου χωρίς κανένα φόβο και με πολύ πάθος, με συνοδοιπόρους τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη μας, τα μέλη μας, και κυρίως τον κόσμο που καταλαβαίνει πολύ περισσότερα από αυτά που τον ταΐζει η Ενημέρωση Μητσοτάκη.



