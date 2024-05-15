Της Διονυσίας Ζαπατίνα

H Eurovision μπορεί να ολοκληρώθηκε με το Nemo από την Ελβετία ως νικητήρια συμμετοχή, αλλά τα παρατράγουδα συνεχίζονται.

Και φαίνεται πως στο Ισραήλ, δεν θα ξεχάσουν -και προφανώς δεν θα συγχωρέσουν κιόλας- εύκολα τις συμμετοχές των χωρών που αντέδρασαν με τον οποιονδήποτε τρόπο στη δική τους φετινή συμμετοχή με την Eden Gollan και το Hurricane.

Η δική μας εκπρόσωπος, η Μαρίνα Σάττι, το έζησε για τα καλά, αφού μετά τα χασμουρητά της στη συνέντευξη Τύπου των χωρών που πέρασαν στον τελικό μετά τον δεύτερο ημιτελικό, την ώρα που μιλούσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Ισραήλ, δέχτηκε «κύμα μίσους» και επιθέσεις, κυρίως, μέσω Social Media.

Τόσες που αναγκάστηκε την επόμενη μέρα πριν από τις τελικές πρόβες και το Jury Show να βγει με story στο Instagram για να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά της αυτή.

Ανάλογες επιθέσεις δέχτηκε και ο αποκλεισμένος, τελικά, Ολλανδός Joost Klein, αλλά και το Bambie Thug της Ιρλανδίας, αλλά και η νικητήρια συμμετοχή με το Nemo.

Χθες το βράδυ δημοφιλέστατη σατυρική εκπομπή του Ισραήλ που έχει τίτλο «Erets Nehederet», που μεταφράζεται ως «Όμορφη χώρα», είχε καλεσμένη στο πλατό την ίδια την εκπρόσωπο Eden Gollan. Για αυτή την εκπομπή το πρόμο βίντεο που κυκλοφόρησε στα επίσημα Social Media της εκπομπής «τρολλάρει» και τους τέσσερις συμμετέχοντες της Eurovision που με οποιονδήποτε τρόπο εξέφρασαν αντίρρηση ή δυσαρέσκεια με την ισραηλινή συμμετοχή.

Και αξίζει να αναφέρουμε ότι τα σχόλια του κόσμου κάτω από την ανάρτηση δεν τα λες και κολακευτικά για κανέναν τους. Κάτι μας λέει πως θα έχουμε και συνέχεια σε αυτό το «σήριαλ» που εξελίχθηκε σε μείζον θέμα σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού που φέτος θύμιζε εμπόλεμη ζώνη με πρωτόγνωρες καταστάσεις που έκαναν όλους να πουν πως τελικά η μουσική δεν ενώνει πάντα…

Πηγή: skai.gr

