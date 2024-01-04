Πρόσκληση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, για ένα τριήμερο στις Σπέτσες από τις 19 ως τις 21 Ιανουαρίου έλαβαν οι 35 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Το μήνυμα που εστάλη μέσω email χθες το βράδυ από την γραμματέα της ΚΟ Θεοδώρα Τζάκρη ενημέρωνε ότι πρόκειται για συνάντηση εργασίας αναφορικά με το έργο που έχει παραχθεί ανό κοινοβουλευτικό τομέα και τον προγραμματισμό για το α' εξάμηνο του 2024.

Κατά πληροφορίες, υπήρξαν αντιδράσεις από κάποιους βουλευτές.

Το email για το τριήμερο στις Σπέτσες

«Αγαπητοί και Αγαπητές συνάδελφοι καλή χρονιά.

Ο Ιανουάριος είναι ένας πυκνός μήνας ενόψει και της προετοιμασίας του Συνεδρίου μας.

Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος Στέφανος Κασσελάκης μου ανάθεσε ως Γραμματέα της ΚΟ να σας διαβιβάσω την πρόσκλησή του για τη συνάντηση εργασίας της ΚΟ που θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 21 Ιανουαρίου στις Σπέτσες.

Το περιεχόμενο της συνάντησης αφορά στον απολογισμό του έργου που έχει παραχθεί και σε κάθε κοινοβουλευτικό τομέα αλλά και στην παρουσίαση του προγραμματισμού και της προτεραιοποίησης των δράσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Τέλος προσκαλείστε να παρουσιάσετε συγκεκριμένες προτάσεις για κατάθεση νομοθετικών προτάσεων.

Η παρουσίαση με power point για κάθε τομέα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 30 λεπτά εκτός από τον τομέα οικονομικών που θα έχει διάρκεια 60 λεπτά. Τα power point θα πρέπει να σταλούν μέχρι τις 18 Ιανουαρίου.

Λεπτομέρειες για το ταξίδι θα σταλούν σύντομα».

Πηγή: skai.gr

