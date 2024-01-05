Την άσκηση «Θαλασσόλυκος» θα πραγματοποιήσει η Τουρκία η οποία πέρυσι λόγω μορατόριουμ με την Ελλάδα δεν είχε πραγματοποιηθεί.

Η άσκηση, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, θα γίνει στη θάλασσα του Μαρμαρά, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, από τις 7 έως τις 16 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, οι Ένοπλες Δυνάμεις εκτός από όλες τις τρέχουσες επιχειρήσεις και αποστολές τους, για να αυξηθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητά τους και η αποτρεπτική τους δράση στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα, συνεχίζουν αδιάκοπα τις εθνικές και διεθνείς δραστηριότητες εκπαίδευσης και άσκησης για τη βελτίωση των προσόντων του προσωπικού τους.

Τα δάκρυα του Τσελίκ για τη Γάζα - ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

«Ο θάνατος των αυτών των παιδιών είναι ντροπή για την ανθρωπότητα. Απο την άλλη αυτό έφερε ενότητα σε όλο τον κόσμο. Μα είναι δυνατόν; Εκεί κάθε δέκα λεπτά πεθαίνουν 10 παιδιά» εμφανίστηκε να λέει ο εκπρόσωπος του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης Ομέρ Τσελίκ σε τηλεοπτικό δίκτυο.

«Ως αποτέλεσμα και αυτή τη σφαγή θα την νικήσουν οι άνθρωποι. Θα νικήσουν και θα σταματήσουν αυτή τη γενοκτονία. Θα δούμε να δικάζονται αυτοί που προκάλεσαν τη γενοκτονία . Όπως ο Κάρατζιτς, όπως ο Μιλόσεβις», είπε χαρακτηριστικά ο Τσελίκ.

Παράλληλα με τα δάκρυα του Τσελίκ η εφημερίδα SOZCU σε πρωτοσέλιδό της αποκαλύπτει πως «η κυβέρνηση ρίχνει κατάρες στο Ισραήλ αλλά αυξάνει το εμπόριο με το Ισραήλ αυξάνει το εμπόριο με το Ισραήλ».

Επίσκεψη Μπλίνκεν

Αναφορικά με την κρίσιμη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην Τουρκία, σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, ο Αμερικανός υπουργός θα φτάσει πρώτα στην Κωνσταντινούπολη, ωστόσο μπορεί να αλλάξει για λόγους ασφαλείας.

Το βασικό θέμα της ατζέντας είναι η ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ωστόσο στην Τουρκία υπάρχει ανησυχία για το ζήτημα με τα F-16 , δηλαδή ότια θα τα προμηθευτούν εάν τι αν πουν το «ναι» για την ένταξη.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Τσελίκ ο οποίος τόνισε «Υπάρχουν εκατομμύρια λόγοι που οι σύμμαχοι μας πρέπει να μας εμπιστεύονται. Όμως υπάρχουν δισεκατομμύρια λόγοι που η Τουρκία δεν πρέπει να εμπιστεύεται τους συμμάχους της. Να σας πω τον έναν λόγο.. όπως το ζήτημα του PKK/YPG»



Ο εκπρόσωπος του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης Ομέρ Τσελίκ σε τηλεοπτικό δίκτυο σχολίασε πως «υπάρχουν ζητήματα που προκαλούν εμπλοκές και χρειάζεται μια επικαιροποίηση του λογισμικού του ΝΑΤΟ.Η εφαρμογή ενός εμπάργκο προς την Τουρκία σε ζήτημα που αφορά την ασφάλεια της , η μη παραχώρηση οπλικού συστήματος προς την Τουρκία θα προκαλέσει ζητήματα ασφάλειας σε όλο το ΝΑΤΟ. Διότι η Τουρκία δεν θα έρθει ποτέ σε δύσκολη θέση σε ζήτημα που αφορά την εθνική της ασφάλεια. Μπορεί να προμηθευτεί και να ικανοποιήσει τις ανάγκες της απο οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Αλλά αν το ζήτημα το δουν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Αυτό που κάνουν είναι ενάντια στην λογική και τη συμμαχίας».

Πηγή: skai.gr

