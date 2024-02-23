Εντατικές ζυμώσεις είναι σε εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την κίνηση του Στεφάνου Κασσελάκη να προαναγγέλλει τετραπλή εσωκομματική κάλπη στην χθεσινή ομιλία του στο Συνέδριο, μετά την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, που του υπέδειξε με τη δήλωσή του, αυτή την κίνηση.

Συνάντηση με τον Διονύση Τεμπονέρα είχε νωρίτερα σήμερα η Όλγα Γεροβασίλη, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει μία υποψηφιότητα κοινής αποδοχής απέναντι στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Η κ. Γεροβασίλη φέρεται πως θα είναι υποψήφια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, διεκδικώντας την προεδρία από τον Στέφανο Κασσελάκη στις εσωκομματικές εκλογές.

«Δεν διεκδικήσαμε καρέκλες και οφίτσια, δίνουμε τις μάχες με ανιδιοτέλεια. Το "εγώ" το προσφέρουμε στο "εμείς"» ξεκαθάρισε ο Διονύσης Τεμπονέρας μιλώντας στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.



Στη σκιά των ραγδαίων εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ η κ. Γεροβασίλη συναντήθηκε και με τους Θανάση Θεοχαρόπουλο και Σωκράτη Φάμελλο, ενώ αναμενόταν να έχει συναντήσεις και με άλλα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.



Σε ό,τι άφορα τον χρόνο των εκλογών, παραμένει στο τραπέζι η ημερομηνία της 10ης Μαρτίου, παρά τις ενστάσεις για την κοντινή ημερομηνία.



«Προτρέπω σε κάποιους επίδοξους αρχηγούς να μην βλέπουν τον απογευματινό ίσκιο τους και να τον περνούν για το μπόι τους, και σε κάποιους άλλους να ξεκαβαλικέψουν το καλάμι που πρόωρα καβάλησαν…» σχολίασε αιχμηρά ο Παύλος Πολάκης.

Πληροφορίες ότι επίκειται συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την Όλγα Γεροβασίλη, δεν έχουν επιβεβαιωθεί, σημειώνεται ωστόσο ότι η Όλγα Γεροβασίλη ανήκει στο στενό κύκλο συνεργατών του πρώην πρωθυπουργού.

Η Όλγα Γεροβασίλη με την ανάρτησή της, την προηγούμενη Κυριακή, ενίσχυσε το κύμα αντιδράσεων κατά του Στέφανου Κασσελάκη.



Από πλευράς του, ο Σωκράτης Φάμελλος διευκρίνισε ότι «από το καλοκαίρι δεν ακολουθώ προσωπική διαδρομή, και δεν έχουν σημασία οι προσωπικές επιλογές αλλά οι συλλογικές».

Εκλογές «fast track» σε κλίμα διχασμού στον ΣΥΡΙΖΑ

Βαθιά διαιρεμένος εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ στη νέα μάχη για την ηγεσία, μετά τις χθεσινές εξελίξεις που δρομολογήθηκαν από την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα να «υποδείξει» στον Στέφανο Κασσελάκη να ανανεώσει την εντολή του στη βάση του κόμματος και την επιλογή του τελευταίου να «σηκώσει το γάντι» λέγοντας «βρείτε μου αντίπαλο και πάμε». Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις της Πέμπτης ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύει προς εκλογές «fast track», λιγότερο από πέντε μήνες μετά τις προηγούμενες.



Σύμφωνα με την Καθημερινή, στελέχη κοντά στον πρόεδρο τόνιζαν πως «αν υπάρχει υποψήφιος θα πάμε σε εκλογές σε δυο εβδομάδες» χρόνος που κρίνεται ανεπαρκής από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση του Στέφανου Κασσελάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξουν προθεσμίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Υπενθυμίζεται πως σε περίπου 15 ημέρες θα πρέπει να στηθούν κάλπες για να εκλεγούν τα συντονιστικά των Οργανώσεων Μελών και οι νέες Νομαρχιακές Επιτροπές.



Το βλέμμα όλων στρέφεται στις κινήσεις που θα κάνει η Όλγα Γεροβασίλη η οποία την προηγούμενη Κυριακή με την ανάρτησή της προκάλεσε το κύμα αντιδράσεων κατά του Στέφανου Κασσελάκη.

Τι δήλωσαν στον ΣΚΑΪ Νίνα Κασσιμάτη, Χρήστος Γιαννούλης, Βασίλης Κόκκαλης

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασσιμάτη, δήλωσε την υποστήριξή της στον Στέφανο Κασσελάκη σημειώνοντας ότι «έχει νωπή εντολή από τη βάση του κόμματος», και αναφέροντας χαρακτηριστικά: «επαναβεβαιώνω το σεβασμό μου στα μέλη που εκφράστηκαν ηχηρά τον Σεπτέμβριο 23 απορρίπτοντας τις άλλες εκφράσεις και εκλέγοντας έναν άνθρωπο που δεν προερχόταν από το ΣΥΡΙΖΑ.

Από την πλευρά του ο βουλευτής της μείζονος αντιπολίτευσης Χρήστος Γιαννούλης ερωτηθείς σχετικά τόνισε με νόημα: «θα στηρίξω τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο όποια και αν είναι η προσωπική μου επιλογή».

«Πάμε σε νέο κόμμα, η εντολή που έλαβε ο Κασσελάκης ήταν εντολή ανανέωσης και αλλαγής»

«Θα φανεί μέχρι την Κυριακή αν θα υπάρξει αντίπαλος», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, σχετικά με τις καταιγιστικές εξελίξεις στο κόμμα που λαμβάνουν χώρα από το απόγευμα της Πέμπτης με την παρέμβαση Τσίπρα και την απάντηση Κασσελάκη περί «αντιπάλου».

«Πιστεύω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης θα κερδίσει τις νέες εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε.

Σχετικά με τις βλέψεις του κ. Κασσελάκη για το όνομα και το σύμβολο του κόμματος και το ερωτηματολόγιο, ο ίδιος είπε ότι «σίγουρα, πάμε σε νέο κόμμα, δεν θα το έλεγα "κόμμα Κασσελάκη". Η εντολή που έλαβε τον Σεπτέμβρη, ήταν εντολή ανανέωσης και αλλαγής. Απο εκεί και πέρα η ανάγκη να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι επιβεβλημένη, αλλά με την βοήθεια όλων των στελεχών».

