Το γάντι στους αμφισβητίες του πέταξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης λέγοντας χαρακτηριστικά «πρόεδρος υπό προθεσμία δεν γίνομαι, βρείτε μου αντίπαλο και πάμε». Παράλληλα, ανακοίνωσε τετραπλές εκλογές και ότι ότι μαζί με την εκλογή προέδρου θα γίνουν εκλογές για τις νομαρχιακές, την κεντρική επιτροπή και τις οργανώσεις μελών.

Ο κ. Κασσελάκης περιέγραψε το μοντέλο του κόμματος που επιθυμεί, ανέπτυξε τους άξονες για το «ελληνικό όνειρο», ενώ άσκησε σκληρή κριτική στη ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όσον αφορά τα εσωκομματικά ο κ. Κασσελάκης ξεκαθάρισε: «Όσοι πίστεψαν ότι φυτεύτηκα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα δουν τις δικές μου ρίζες. Προσφεύγω στις ρίζες μου: Στα μέλη και στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Με έναν πλήρη οδικό χάρτη για επανεκλογή, επανίδρυση και επάνοδο του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνώσα παράταξη. Ως τη μόνη απάντηση σε ένα σάπιο, διεφθαρμένο και διαπλεκόμενο πολιτικό σύστημα. Δε με κρατάει κανείς. Μόνο ο κόσμος. Ο κόσμος που στάθηκε στις ουρές. Και θα ξανασταθεί, για να έχει φωνή και ελπίδα. Είμαι εδώ. Είμαι όρθιος. Είμαι έτοιμος. Να τελειώνουμε με τα μικρά για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα, τη Δεξιά του Μητσοτάκη. Βρείτε μου αντίπαλο. Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε».

Εξήγησε την θέση του εξαπολύοντας ταυτόχρονα επίθεση στους εσωκομματικούς του αντιπάλους: «Υπάρχουν δυστυχώς ορισμένα τεράστια ΕΓΩ που θέτουν τους εαυτούς τους πάνω από το ΕΜΕΙΣ. Και βάζουν προθεσμίες ευρωεκλογών σε έναν πρόεδρο εκλεγμένο με 56% πριν από τέσσερις μήνες. Και περιμένουν την αποτυχία μου ξεχνώντας τα απλά μαθήματα πολιτικής Ιστορίας που παρέδωσε ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ πριν από τέσσερις μήνες: Πού κατέληξαν οι υπονομευτές του Αλέξη Τρίπρα; Στα αζήτητα, να παρακαλούν το ΠΑΣΟΚ να τους πάρει μήπως αποκτήσουν ξανά καριέρα. Μήπως στις επόμενες εκλογές ανταλλάξουν τις κλεμμένες τους έδρες με πράσινες έδρες. Ας το καταλάβουν όλοι καλά: Στην Αριστερά οι υπονομευτές δεν εκλέγονται αρχηγοί. Κάποιοι νομίζουν ότι με συνεχείς αντιπαραθέσεις, διαφοροποιήσεις και διαρροές στα κοράκια της μιντιακής προπαγάνδας, θα καταφέρουν τη συντριβή μου στις Ευρωεκλογές για να έρθουν ως σωτήρες. Καταλάβατε λάθος. Οι πολίτες ψηφίζουν κόμματα υπό την ηγεσία προσώπων, όχι πρόσωπα υπό την τρικλοποδιά του κόμματός τους. Νομίζουν ότι βυθίζουν εμένα. Βυθίζουν το καράβι, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι συνεπιβάτες, την ίδια ώρα που θέλουν να γίνουν καπετάνιοι. Σε ποιο πλοίο, φίλες και φίλοι; Σε αυτό που θα έχουν βυθίσει; Τους δικαιολογώ, ως ένα βαθμό. Κάποιοι νόμιζαν ότι θα έχουν τον «ξένο», τον «μικρό» του χεριού τους. Ότι θα έχουν έναν Πρόεδρο - αχυράνθρωπο. Λάθος πρόσωπο ψάχνατε. Σ' εμένα δε θα το βρείτε».

Ακολούθως ξεκαθάρισε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει σε καταστατικό συνέδριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει κόμμα σύγχρονο, ψηφιακό, ευρωπαϊκό, με εσωτερική δημοκρατία. Καθαρά λοιπόν: Όποιος νομίζει ότι μπορεί να ανορθώσει ένα κόμμα που συνετρίβη και διασπάστηκε δύο φορές μέσα σε λίγους μήνες, ας έρθει να αναλάβει. Ζητούν να λογοδοτήσω για τις κακές δημοσκοπήσεις όσοι δε λογοδότησαν ποτέ για τη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ από το 32 στο 18%. Ντρέτα λοιπόν, όπως πάντα: Χρειάζομαι χρόνο. Χρειαζόμαστε χρόνο. Χρόνο κα ομοψυχία. Χρόνο να ξεπεράσουμε τη συλλογική θλίψη της συντριβής του 2023. Χρόνο να αναστήσουμε ένα παρηκμασμένο, δυσλειτουργικό, γραφειοκρατικό, αναποτελεσματικό κόμμα. Εγώ πρόεδρος υπό προθεσμία δε γίνομαι, και το δήλωσα ήδη από την Τρίτη. Θα κριθώ - και πολύ σκληρά- στις πρώτες εθνικές εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται επανίδρυση, η επανίδρυση χρειάζεται ενότητα και η ενότητα χρειάζεται εάν πρόεδρο που να μην αμφισβητείται».

Κόμμα ανοικτό και δημοκρατικό

Ο κ. Κασσελάκης μίλησε για το κόμμα που θέλει να διαμορφώσει: Για τα εσωκομματικά ανέφερε: «Χρειαζόμαστε ένα κόμμα ανοικτό, δημοκρατικό σύγχρονο. Πρέπει να ξαναδούμε το κόμμα μας ως εργαλείο ουσιαστικής σχέσης με την κοινωνία και τους θεσμούς. Στη σημερινή εποχή οι 10 ή οι 100 έμπειροι γνώστες δεν αρκούν. Κανένας κομματικός μηχανισμός κλεισμένος στον εαυτό του, δεν μπορεί να αντιληφθεί τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει. Η δικτύωση του κόμματος με τους φορείς συλλογικής έκφρασης και τα αποκεντρωμένα γνωσιακά δίκτυα (knowledge networks) της κοινωνίας είναι άμεση αναγκαιότητα. Είναι ανάγκη να δικτυωθούμε στη νεολαία με τον τρόπο που αυτή σήμερα ζει, επικοινωνεί και λειτουργεί. Για να εμπνεύσουμε ξανά τους συμπολίτες μας και ειδικά το νέο κόσμο, πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη μας και να γίνουμε ένα κόμμα σύγχρονο, ελκυστικό, που συμβαδίζει με την εποχή του. Αυτό θέλω να κάνω, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Δεν κάνω επιθετική εξαγορά

Απάντησε και στις προσωπικές επικρίσεις που δέχεται: «Δεν προσγειώθηκα ξαφνικά στην Ελλάδα για να κάνω «επιθετική εξαγορά» του κόμματος, ούτε αισθάνομαι CEO σε επιχείρηση, όπως με κατηγόρησαν. Μπήκα συνειδητά στην πολιτική και στον ΣΥΡΙΖΑ τη δύσκολη ώρα της ήττας, για να αγωνιστώ για την ολική επαναφορά και τη νίκη των προοδευτικών ιδεών και της προοδευτικής πολιτικής στην πατρίδα μας. Ας με κατηγορούν που βιάζομαι για το καλό, για να ξεκινήσει επιτέλους η προοδευτική αντεπίθεση παντού! Ποτέ δεν πίστεψα ότι αυτά θα τα πετύχω μόνος. Μεσσίες ψάχνουν άλλα κόμματα. Όχι η Αριστερά! Όχι η προοδευτική παράταξη. Οι μεσσίες έχουν τελειώσει. Αυτό που δεν έχει τελειώσει είναι τα δημοκρατικά κόμματα που εκλέγουν την ηγεσία τους και την εμπιστεύονται. Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που έχουν ανάγκη οι καιροί είναι ένα κόμμα που θα λειτουργεί 365 μέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ώρο για να μην πάει χαμένη ούτε μια δημοκρατική συμβολή, ούτε μια άποψη μέλους και ψηφοφόρου μας. Αυτό εννοώ αδιαμεσολάβητη σχέση. Πρέπει να ξανασυστηθούμε ως κόμμα! Στην κοινωνία. Και να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου μέσω της αξιοπιστίας μας.

Δημοκρατική αντεπίθεση για το ελληνικό όνειρο

Ο κ. Κασσελάκης ανέπτυξε το όραμά του για το «Ελληνικό όνειρο»: «Ελληνικό Όνειρο δεν σημαίνει ουτοπία. Ούτε αντιγραφή ενός δήθεν Αμερικάνικου ονείρου, όπως προσπάθησαν κάποιοι από την Κυβέρνηση με την προπαγάνδα τους να το παραφράσουν. Το δικό μας όνειρο είναι ο δικός τους εφιάλτης. Γι' αυτό σημαίνουμε δημοκρατική αντεπίθεση. Γιατί εμείς δεν ζούμε αναπαυμένοι πάνω σε ηρωικές μνήμες, χρωστάμε στη νέα γενιά να φτιάνουμε τις δικές μας νέες ένδοξες μνήμες.

Συνόψισε τους τέσσερις κεντρικούς άξονες της προοδευτικής αντεπίθεσης:

1. Πατριωτική και υπερήφανη, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Μια Ελλάδα-κόμβος διεθνούς εμπορικής συνεργασίας. Μια πατρίδα που δεν θα εγκαταλείπει, αλλά θα ενισχύει τον Ελληνισμό της Διασποράς, επιτρέποντάς του να εκλέγει τους δικούς του Βουλευτές. Μια Ελλάδα που θα πάρει πρωτοβουλίες για την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού στη βάση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με αφετηρία τα κεκτημένα του Κρανς Μοντανά. Μια πατρίδα αμυντικά θωρακισμένη με ικανή αποτρεπτική ισχύ, πάντα με κριτήριο τις πραγματικές αμυντικές ανάγκες, αλλά και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα.

2. Ανασυγκρότηση του κράτους, ώστε αυτό να καταστεί αποδοτικό και λειτουργικό. Με ένα νέο λειτουργικό πρότυπο διακυβέρνησης του κράτους, με αρωγό την τεχνολογία, και όχι τεχνοφοβικό.

3. Ευημερία και πρόοδος για όλους. Με μια οικονομία που θα φέρει ανάπτυξη και κοινωνική κινητικότητα για τους ανθρώπους. Με κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα και απολαβές που επιτρέπουν την αποταμίευση. Με κεφαλαιαγορές που θα λειτουργούν σωστά. Με δίκαιη, συμπεριληπτική πράσινη μετάβαση.

Με καθολική κάλυψη των υγειονομικών αναγκών από ένα σύγχρονο, αναβαθμισμένο και αξιόπιστο ΕΣΥ. Έμπρακτη στήριξη του ΕΣΥ με ενίσχυση υποδομών, διπλασιασμό των αποδοχών των υγειονομικών κ.α.

Αλλά και με ένα σταθερό, απλό και σαφές φορολογικό σύστημα. Θεμέλιο του συστήματος θα αποτελέσει ένας προοδευτικός φόρος εισοδήματος, ένας προοδευτικός συντελεστής για φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και η προοδευτικότητα στη φορολογία της περιουσίας. Στόχος η κοινωνική δικαιοσύνη και η ελάφρυνση των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων και επιχειρήσεων, όπως και η ενίσχυση της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας και η προσέλκυση επενδύσεων, που θα έχουν προστιθέμενη αξία για την εθνική οικονομία.

4. Μια κοινωνία ισότητας, δικαιοσύνης και πολιτιστικής δημιουργίας. Μια σύγχρονη κοινωνία με ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Με σύγχρονη και αναβαθμισμένη δημόσια Παιδεία. Βασικός πυλώνας το δημόσιο, δωρεάν, δημοκρατικό και συμπεριληπτικό σχολείο. Δέσμευση μας η αναβάθμιση του δημόσιου Πανεπιστημίου. Διπλασιασμός του αριθμού καθηγητών σε βάθος τριετίας, ώστε να είμαστε κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς την αναλογία καθηγητών προς φοιτητές. Διπλασιασμός της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η Παιδεία είναι η καλύτερη επένδυση του κρατικού προϋπολογισμού της χώρας.

Ο κ. Κασσελάκης έκανε ειδική αναφορά στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών λέγοντας: «Χάρη στη δική μας πίεση με την πρόταση νόμου που καταθέσαμε για τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε να φέρει το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο στη Βουλή, που υπερψηφίστηκε χάρη στη δική μας ψήφο. Η ψήφιση του αποτελεί άλμα για την ελληνική κοινωνία και είναι μια νίκη όλων μας.

Περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση στην χώρα: «Τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης της ΝΔ είναι η διεύρυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, η απαξίωση και η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και αγαθών, η υπονόμευση του κράτους δικαίου. Η πραγματικότητα που ζουν οι πολίτες και αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι η χαμηλή παραγωγικότητα της οικονομίας, οι χαμηλοί μισθοί, η χαμηλή αγοραστική δύναμη, η στεγαστική κρίση, το υπέρογκο ιδιωτικό χρέος και η αποδυνάμωση του Κοινωνικού Κράτους.

Η στρατηγική της ΝΔ υπηρετεί ένα μοντέλο βίαιης και απόλυτης συγκέντρωσης της οικονομικής δραστηριότητας σε λίγους. Ωθεί συνειδητά στο κλείσιμο τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλο μέρος των ελεύθερων επαγγελματιών με την επιβολή του τεκμαρτού φόρου. Κρατάει αποκλεισμένες τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το ΕΣΠΑ, ενώ η πλειονότητα δεν μπορεί να πάρει ούτε δάνειο. Η μεγάλη πλειονότητα των νέων θέσεων εργασίας είναι είτε μερικής απασχόλησης, είτε χαμηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης, όπως άλλωστε και ο μεγάλος όγκος των επενδύσεων.

Η Ελλάδα παραμένει τελευταία στις επενδύσεις ως προς το ΑΕΠ. Έχουμε απόκλιση σχεδόν 9% του ΑΕΠ από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι ένα ετήσιο επενδυτικό κενό περί τα 17 δισ. ευρώ. Τα 2/3 της αύξησης των επενδύσεων δεν είναι τίποτε άλλο από εξαγορά κόκκινων δανείων. Στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών έχουμε απόκλιση 6% από τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλ. 15 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα έχει θλιβερές πρωτιές, στον πληθωρισμό των τροφίμων, στην πανάκριβη βενζίνη , στα δυσθεώρητα έξοδα στέγασης, που απορροφούν το 40%-50% του εισοδήματος του νοικοκυριού.

Η κυβέρνηση δεν μειώνει τους έμμεσους φόρους, όπως έκαναν 12 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιμένει ότι η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα δεν θα έχει αποτέλεσμα. Ας ρωτήσουν την Πορτογαλία και την Ισπανία, που μηδένισαν τον ΦΠΑ και οι τιμές μειώθηκαν 17,9% και 7,4% αντίστοιχα. Την ίδια ώρα, κάποιοι λίγοι και ισχυροί σωρεύουν υπερκέρδη και απολαμβάνουν προκλητική φοροασυλία. 10,41 δισ. ευρώ τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων το 2022. Αύξηση 305%. Εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, διυλιστήρια, τράπεζες στην κορυφή. 7,5 δισ. ευρώ ήταν τα κέρδη για τις Τράπεζες για το 2022 και το 2023».

Αγροτικό, εκπαίδευση, υγεία

Αναφέρθηκε στα θέματα της επικαιρότητας: «Βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των αγροτών και των κινητοποιήσεων τους, αναδείξαμε τα προβλήματα τους στη Βουλή και καταθέσαμε οκτώ (8) συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις - λύσεις για τη στήριξη και την προοπτική τους. Το ότι είμαστε δίπλα τους και τους ακούμε, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι ίδιοι οι αγρότες ζητάνε από την κυβέρνηση να κάνει δεκτές τις δικές μας προτάσεις».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απαξιώνει τα δημόσια πανεπιστήμια με υποχρηματοδότηση και ελλείψεις προσωπικού. Παραβιάζει το αυτοδιοίκητο τους. Οδηγεί τα περιφερειακά πανεπιστήμια σε μαρασμό και κλείσιμο. Παραβιάζει το Σύνταγμα και το άρθρο 16 για να προωθήσει με αυταρχικό και προκλητικό τρόπο την επιβολή των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Και θα δώσουμε τη μάχη μας στη Βουλή και στην κοινωνία. Στηρίζουμε τον αγώνα των φοιτητών και των εκπαιδευτικών για τη δημόσια παιδεία και την τήρηση του Συντάγματος».

Αναφέρθηκε στο «έγκλημα των Τεμπών»: «Στις 28 Φεβρουαρίου, είναι η επέτειος του εγκλήματος των Τεμπών. Δεν ξεχνάμε τις 57 ζωές των συνανθρώπων μας που χάθηκαν. Δεν ξεχνάμε τις οικογένειες τους που απαιτούν δικαιοσύνη. Δεν ξεχνάμε τους τραυματίες. Καταγγέλλουμε την συγκάλυψη που επιχείρησε η κυβέρνηση στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, καθώς και την απαράδεκτη απόφαση της για το άρον άρον κλείσιμο των εργασιών της».

Καταλήγοντας είπε ότι αυτή η εικόνα της Ελλάδας «πρέπει να αλλάξει επειγόντως. Είναι θέμα προστασίας της ίδιας της δημοκρατίας. Αυτό το ιστορικό καθήκον δεν μπορεί να το αναλάβει ούτε το ΠΑΣΟΚ, που στα περισσότερα παραμένει συμπληρωματική δύναμη της ΝΔ, ούτε η μικρή, πολυδιασπασμένη, αυτοαναφορική Αριστερά. Μόνο εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, θέλουμε και μπορούμε να βγάλουμε την πατρίδα από το τέλμα».

Εχθρός η ακροδεξιά

Αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζοντας ότι «ο πραγματικός εχθρός των λαών της Ευρώπης είναι η μεθοδευμένη κατεύθυνση της οργής των ανθρώπων του μόχθου, των ανθρώπων που δεν έχουν, προς την ακροδεξιά. Ο στόχος όσων το κάνουν αυτό είναι να μείνει άθιχτος ο σκληρός πυρήνας του νεοφιλελευθερισμού που επιχειρεί να μεταμφιεστεί σε μια κεντρώα δύναμη. Αυτό δηλαδή που κάνει στην Ελλάδα και ο κ. Μητσοτάκης. Η Ευρώπη κινδυνεύει άμεσα από την άνοδο της Ακροδεξιάς στις επερχόμενες Ευρωεκλογές.

Περιέγραψε το διακύβευμα των ευρωεκλογών λέγοντας: «Μπορεί οι Ευρωεκλογές να μην βγάζουν εθνική κυβέρνηση. Καθορίζουν όμως την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση για τα επόμενα 5 χρόνια, με άμεση επίδραση στις ζωές και την καθημερινότητά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι το μόνο ελληνικό κόμμα με ολοκληρωμένη, εναλλακτική ευρωπαϊκή στρατηγική. Το απέδειξε με τους αγώνες του στο Ευρωκοινοβούλιο, ως πρωταγωνιστική δύναμη της Αριστεράς και ταυτόχρονα ως γέφυρα με τους Σοσιαλιστές και τους Πράσινους».

