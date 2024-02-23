"Δεν διεκδικήσαμε καρέκλες και οφίτσια, δίνουμε τις μάχες με ανιδιοτέλεια. Το 'εγώ' το προσφέρουμε στο 'εμείς" ξεκαθάρισε ο Διονύσης Τεμπονέρας μιλώντας στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στον απόηχο της συνάντησής του με την Όλγα Γεροβασίλη.

"Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η μεταπολιτική, ο νεοφιλελευθερισμός και η ακροδεξιά κερδίζουν έδαφος. Την ώρα που η ΝΔ στήνει συνθήκες ολοκληρωτικής δεξιάς πολιτικής, η άλλη πλευρά τρώει τις σάρκες της και βουλιάζει στην πολιτική μιζέρια" σημείωσε.

Σύμφωνα με το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, η ανάγκη για κοινό δημοκρατικό μέτωπο είναι η ανάγκη που έρχεται από τα σπλάχνα της κοινωνίας. "Δεν έχουμε δικαίωμα να αρνηθούμε την ευθύνη. Χρειαζόμαστε πολιτικό σχέδιο που ν’ απαντά στα προβλήματα".

"Όχι το ποιος θα είναι ο επικεφαλής, αλλά το πώς.... Άρα, οφείλουμε να πάρουμε θέση"

"Οι δικές μου ρίζες είναι στέρεες και διαχρονικές, δεν έχουν ανάγκη επιβεβαίωσης. Ό,τι και να έχουμε να πούμε το λέμε με πρόσωπο καθαρό. Δεν διεκδικήσαμε καρέκλες και οφίτσια, δίνουμε τις μάχες με ανιδιοτέλεια. Το εγώ το προσφέρουμε στο εμείς" ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τεμπονέρας.

"Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Προερχόμαστε από το δημόσιο σχολείο και το πανεπιστήμιο, μάθαμε όμως να υπερασπιζόμαστε το δίκιο" σχολίασε αιχμηρά.

"Σεβόμαστε η βούληση των μελών ώστε να κυνηγάμε Χίμαιρες. Μάθαμε όμως να συμμετέχουμε και όχι να εξουσιοδοτούμε. Βλέπω συντρόφους και όχι αντιπάλους. Η Αριστερά δεν παράγει Μεσσίες και ήρωες. Αν χρειαστεί να κάνουμε στην άκρη, θα το κάνουμε με χαρά" τόνισε.

"Δεν θ’ αφήσουμε να μπει η αριστερά στο περιθώριο. Δεν θ’ αφήσουμε την αδράνεια να μας νικήσει" πρόσθεσε.

Εκλογές «fast track» σε κλίμα διχασμού στον ΣΥΡΙΖΑ

Βαθιά διαιρεμένος εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ στη νέα μάχη για την ηγεσία, μετά τις χθεσινές εξελίξεις που δρομολογήθηκαν από την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα να «υποδείξει» στον Στέφανο Κασσελάκη να ανανεώσει την εντολή του στη βάση του κόμματος και την επιλογή του τελευταίου να «σηκώσει το γάντι» λέγοντας «βρείτε μου αντίπαλο και πάμε». Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις της Πέμπτης ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύει προς εκλογές «fast track», λιγότερο από πέντε μήνες μετά τις προηγούμενες.



Σύμφωνα με την Καθημερινή, στελέχη κοντά στον πρόεδρο τόνιζαν πως «αν υπάρχει υποψήφιος θα πάμε σε εκλογές σε δυο εβδομάδες» χρόνος που κρίνεται ανεπαρκής από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση του Στέφανου Κασσελάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξουν προθεσμίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Υπενθυμίζεται πως σε περίπου 15 ημέρες θα πρέπει να στηθούν κάλπες για να εκλεγούν τα συντονιστικά των Οργανώσεων Μελών και οι νέες Νομαρχιακές Επιτροπές.



Το βλέμμα όλων στρέφεται στις κινήσεις που θα κάνει η Όλγα Γεροβασίλη η οποία την προηγούμενη Κυριακή με την ανάρτησή της προκάλεσε το κύμα αντιδράσεων κατά του Στέφανου Κασσελάκη.

Τι δήλωσαν στον ΣΚΑΪ Νίνα Κασσιμάτη, Χρήστος Γιαννούλης, Βασίλης Κόκκαλης

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασσιμάτη, δήλωσε την υποστήριξή της στον Στέφανο Κασσελάκη σημειώνοντας ότι «έχει νωπή εντολή από τη βάση του κόμματος», και αναφέροντας χαρακτηριστικά: «επαναβεβαιώνω το σεβασμό μου στα μέλη που εκφράστηκαν ηχηρά τον Σεπτέμβριο 23 απορρίπτοντας τις άλλες εκφράσεις και εκλέγοντας έναν άνθρωπο που δεν προερχόταν από το ΣΥΡΙΖΑ.

Από την πλευρά του ο βουλευτής της μείζονος αντιπολίτευσης Χρήστος Γιαννούλης ερωτηθείς σχετικά τόνισε με νόημα: «θα στηρίξω τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο όποια και αν είναι η προσωπική μου επιλογή».

«Πάμε σε νέο κόμμα, η εντολή που έλαβε ο Κασσελάκης ήταν εντολή ανανέωσης και αλλαγής»

«Θα φανεί μέχρι την Κυριακή αν θα υπάρξει αντίπαλος», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, σχετικά με τις καταιγιστικές εξελίξεις στο κόμμα που λαμβάνουν χώρα από το απόγευμα της Πέμπτης με την παρέμβαση Τσίπρα και την απάντηση Κασσελάκη περί «αντιπάλου».

«Πιστεύω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης θα κερδίσει τις νέες εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε.

Σχετικά με τις βλέψεις του κ. Κασσελάκη για το όνομα και το σύμβολο του κόμματος και το ερωτηματολόγιο, ο ίδιος είπε ότι «σίγουρα, πάμε σε νέο κόμμα, δεν θα το έλεγα "κόμμα Κασσελάκη". Η εντολή που έλαβε τον Σεπτέμβρη, ήταν εντολή ανανέωσης και αλλαγής. Απο εκεί και πέρα η ανάγκη να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι επιβεβλημένη, αλλά με την βοήθεια όλων των στελεχών».

