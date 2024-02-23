Λογαριασμός
Στα Χανιά ο Νίκος Δένδιας – Πτήση με F-16 Viper πάνω από το Αιγαίο - Δείτε βίντεο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στα Χανιά, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην Κρήτη

Δένδιας

Πτήση πάνω από το Αιγαίο με F-16 Viper πραγματοποιούν σήμερα Παρασκευή ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και η στρατιωτική ηγεσία σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στα Χανιά, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην Κρήτη, πραγματοποιώντας πτήση πάνω από το Αιγαίο, με σχηματισμό F-16 Viper της 340 Μοίρας της 115 Πτέρυγας Μάχης.

Μαζί με τον υπουργό, πτήση ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιήσουν και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης με τον αρχηγό ΓΕΑ αντιπτέραρχο Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Πηγή: skai.gr

