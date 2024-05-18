Χαλκιδική: Θύμα τροχαίου έπεσε ένα μικρό αλεπουδάκι

Τραυματισμένη στο κεφάλι, στη άκρη του δρόμου, εντοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς μια μικρή αλεπουδίτσα στην ευρύτερη περιοχή Ολύνθου Χαλκιδική

Ο Στέλιος Γερωνυμάκης, από την «Ομάδα διάσωσης και υπεράσπισης ζώων», επισήμανε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι «κληθήκαμε από συνεργάτες του κτηνιάτρου Βάνχεερς Βίγγελς Κωσταντίνου, για να παραλάβουμε ένα αλεπουδάκι περίπου δύο μηνών και μόλις 1,2 kg, το οποίο όπως όλα δείχνουν, έπεσε θύμα τροχαίου καθώς φέρει τραύματα στη δεξιά μεριά του κεφαλιού του και παρουσίασε νευρολογικά προβλήματα».

«Αφού πήγαμε και παραλάβαμε τη μικρή τη μεταφέραμε στον κτηνίατρο μας Στέφανο Ουζούνογλου, που αφιλοκερδώς βοηθάει την ομάδα διάσωσης και υπεράσπισης ζώων, για περαιτέρω εξετάσεις και περίθαλψη. Εκεί χορηγήθηκε εξειδικευμένο φάρμακο για να μειωθεί η εγκεφαλική πίεση στη μικρή αλεπουδίτσα. Όλο το βράδυ το μικρό διαμαρτύρονταν καθώς πονούσε και το βασικότερο από όλα έχασε τη μαμά του», σημείωσε ο κ Γερωνυμάκης.

Όπως ο ίδιος εξήγησε η αλεπουδίτσα, «μέχρι να αποφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του και να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της, φιλοξενείται σε χώρο φιλοξενίας μακριά από ανθρώπους και άλλα ζώα. Η προσπάθεια για να σωθεί η μικρούλα γίνεται καθημερινά από όλους εμάς και ευχόμαστε ολόψυχα να τα καταφέρει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

