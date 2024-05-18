e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών από τις 20 έως και τις 24 Μαΐου 2024

Συνολικά 72.577.679 ευρώ θα καταβληθούν σε 67.269 δικαιούχους, από τις 20 έως τις 24 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 20 έως τις 24 Μαΐου, θα καταβληθούν 21.100.000 ευρώ σε 1.030 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Στις 21 Μαΐου, θα καταβληθούν 11.677.679 ευρώ σε 25.939 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας.
2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 15 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 15 εκατ. ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 100.000 ευρώ σε 200 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
- 9 εκατ. ευρώ σε 100 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
