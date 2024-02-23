Για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και για την ακρίβεια μίλησε το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν θα μπορούσα να μην πω τη φράση 'ο καθένας όπως έστρωσε θα κοιμηθεί'» σχολίασε αρχικά ο κ. Μαρινάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

«Δεν εκπλήσσει κανέναν αυτή η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι λυπηρό για τον τόπο το ότι δεν μπορεί να έχει μία αξιόπιστη αντιπολίτευση»

«Η ρητορική Ανδρουλάκη θυμίζει ρητορική αμφιθέατρου»

Σχετικά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη ο οποίος δήλωσε πως θα καταψηφίσει τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, καθώς διαφωνεί για τον τρόπο με τον οποίο πράττεται από την κυβέρνηση ο ίδιος σχολίασε:

Ο κ. Ανδρουλάκης είχε δύο επίλογές: ή να μιλήσει με την κοινωνία ή να συμπεριφεθεί ως γραμματέας νεολαίας σε κεντροαριστερή παράταξη της δεκαετίας του 1980- 90. Προφασίστηκε δικαιολογίες, η ρητοτορική του μας θυμίζει ρητορική αμφιθεάτρου προηγούμενων δεκαετιών. Σίγουρα είναι καλύτερα από τα συνθήματα του παρελθόντος, τα επιχειρήματα Το νομοσχέδιο που θα καταψηφίσει a priori ο κ. Ανδρουλάκης δίνει 1 δισεκατομμύριο στα δημόσια πανεπιστήμια και το 70 % του νομοσχεδίου αφορά αυτά. Ο κ. Ανδρουλάκης μιλάει για αυστηρούς όρους, όλα όσα επικαλείται προβλέπονται από το νομοσεδιο του υπ παιδείας. Τα έχουμε προβλέψει όσα λέει, είναι λυπηρο που θέλει να κάνει μία στείρα αντιπολίτευση.

«Η ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπιστεί με έκτακτα μέτρα, μόνιμες παραμβάσεις και συνεχείς ελέγχους»

Σχετικά με το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, την ακρίβεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Δίνουμε μία μάχη καθημερινότητας, προχωρούμε σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις στην υγεία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η ακρίβεια, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί με τρεις τρόπους: με έκτακτα μέτρα για να μειωθούν οι συνέπειες όπως για παράδειγμά το βρεφικό γάλα, να γίνουν μονιμες παρεμβάσεις και συνεχείς έλεγχοι».

Πηγή: skai.gr

