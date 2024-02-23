Το αντικαρκινικό νοσοκομείο «Μεταξά» στον Πειραιά επισκέφτηκε το πρωί της Παρασκευής ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συνομίλησε με ασθενείς, εκπροσώπους του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και τη διοίκηση του νοσοκομείου, που αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.

Όπως αναφέρθηκε στον κ. Ανδρουλάκη, οι κενές οργανικές θέσεις προσεγγίζουν στο νοσηλευτικό προσωπικό το 45%, στο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό το 30%. Αποτέλεσμα αυτών είναι οι συμπτύξεις κλινικών, καθώς και το γεγονός ότι από τα 6 χειρουργεία λειτουργούν 3 ή 4.

«Οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν τον ελληνικό λαό να πληρώνει τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία του τα επόμενα χρόνια σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα, εδώ στο αντικαρκινικό νοσοκομείο «Μεταξά», ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στην Ελλάδα κατά το παρελθόν, μίλησα με τους εργαζόμενους, με τους ασθενείς, με τους γιατρούς. Οι ελλείψεις σε οργανικές θέσεις γιατρών και παραϊατρικού προσωπικού φτάνουν το 30% και το 40% για νοσηλευτές. Από τις 6 χειρουργικές κλίνες το πρωί, λειτουργούν οι 3 ή 4. Για αυτές, λοιπόν, τις δομές με τις μεγάλες ελλείψεις, ο κ. Γεωργιάδης μιλά για απογευματινά χειρουργεία» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τα ολοήμερα χειρουργεία, αλλά για να πετύχει ο θεσμός χρειάζεται προσωπικό, διότι αν ακολουθήσουμε τον δρόμο που προτείνει ο κ. Γεωργιάδης – έναν επικοινωνιακό δρόμο –, θα ακυρώνονται τα πρωινά χειρουργεία για να γίνονται τα απογευματινά. Άρα, επί της ουσίας, δεν μειώνονται οι τεράστιες λίστες αναμονής ασθενών, που περιμένουν για ένα χειρουργείο. Αυτός είναι ο δικός μας στόχος. Να υπηρετήσουμε τον ελληνικό λαό, να στηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με πράξεις. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια χρυσή ευκαιρία. Δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει στο Ε.Σ.Υ.» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Έχουμε μια σταθερή θέση. Σε όλη την Ευρώπη η πλειοψηφία των φοιτητών σπουδάζουν σε δημόσια πανεπιστήμια. Το ποσοστό φτάνει το 85-90% και ένα 10% σε μη κρατικά μη κερδοσκοπικά. Αυτό θέλουμε να συμβεί και στην Ελλάδα. Να υπάρχουν ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια για τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής νεολαίας, αλλά να υπάρχουν και κάποια μη κρατικά μη κερδοσκοπικά, που θα γίνουν με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και οικονομικά, ακαδημαϊκά, γεωγραφικά κριτήρια. Η νομοθετική πρωτοβουλία του κ. Πιερρακάκη δεν υπηρετεί καμία από αυτές τις προϋποθέσεις. Εδώ μιλάμε για franchise πανεπιστήμια και όχι για μηχανισμούς αξιολόγησης τόσο για το δημόσιο όσο και για το μη κρατικό μη κερδοσκοπικό. Μιλάμε, επί της ουσίας, για εμπορευματοποίηση της παιδείας. Εμείς δεν λέμε “Όχι σε όλα”. Λέμε ένα γενναίο “Ναι” σε ό,τι βοηθά την κοινωνία μας να πάει μπροστά. Λέμε “Ναι” σε ό,τι δίνει ευκαιρίες στη νέα γενιά για καλύτερη παιδεία και προοπτική στον εργασιακό τομέα. Όχι, όμως, να οδηγήσουμε στην εμπορευματοποίηση, που θα απαξιώσει τις ελπίδες των νέων».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε: «Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια περιδίνηση. Παρακολουθούμε από απόσταση και με θεσμικό σεβασμό. Δεν είναι στη νοοτροπία του ΠΑΣΟΚ να εμπλέκεται στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Εύχομαι να ξεπεράσουν γρήγορα την κρίση τους. Εμείς έχουμε μόνο έναν στόχο και μια προτεραιότητα: Στις ευρωπαϊκές εκλογές, με τη λαϊκή ετυμηγορία, με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, να είμαστε η ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση για να έχει ο λαός την ελπίδα μιας σύγχρονης προοδευτικής διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία».

