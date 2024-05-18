Στις 10:00 σήμερα, θα πραγματοποιηθεί η έναρξη των εισαγωγικών εξετάσεων για την πλήρωση 1.794 θέσεων στα Πρότυπα σχολεία της επικράτειας.

Πιο συγκεκριμένα, οι εξετάσεις αφορούν την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α' Γυμνασίου/ Α' Λυκείου) των Πρότυπων και στις τάξεις Α' Γυμνασίου/Α' Λυκείου των Εκκλησιαστικών σχολείων.

Σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι:

- 150 λεπτά για τα Γυμνάσια και

- 225 λεπτά για τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια,

- 180 λεπτά για τα Λύκεια και

- 240 λεπτά για τα Εκκλησιαστικά Λύκεια.

Για υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ο χρόνος εξέτασής τους είναι επαυξημένος, κατά 45 λεπτά.

Επίσης, δυνατή αποχώρηση δίνεται μία ώρα μετά την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας.

Οι υποψήφιοι και υποψήφιες θα αξιολογηθούν σε δυο γνωστικά αντικείμενα, τη γλώσσα και τα μαθηματικά, και ερωτήσεις αξιολόγησης θα είναι κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής. Οι υποψήφιοι για τα Εκκλησιαστικά σχολεία θα εξεταστούν επιπλέον στο μάθημα των θρησκευτικών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι συνολικά, φέτος, υποβλήθηκαν 9.454 αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι χθες, Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά σχολεία, καθώς επίσης και η διαδικασία απόδοσης τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας, σε περίπτωση ισοβαθμίας στα Πρότυπα Σχολεία. Τα αποτελέσματα μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στον σύνδεσμο: https://depps.minedu.gov.gr/?p=12642 .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

