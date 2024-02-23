«Θα φανεί μέχρι την Κυριακή αν θα υπάρξει αντίπαλος», δήλωσε το πρωί της Παρασκευής στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης, σχετικά με τις καταιγιστικές εξελίξεις στο κόμμα που λαμβάνουν χώρα από το απόγευμα της Πέμπτης με την παρέμβαση Τσίπρα και την απάντηση Κασσελάκη περί «αντιπάλου».

«Ορθά ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε προσφυγή στις κάλπες», τόνισε και πρόσθεσε «ήταν μία σοφή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, στον σωστό χρόνο, αλλά και ο ίδιος ο Στέφανος Κασσελάκης προχθες στην ΠΓ ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα να προσφύγει στην κάλπη».

Ο Στέφανος Κασσελάκης θα κερδίσει τις νέες εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ

«Πιστεύω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης θα κερδίσει τις νέες εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ», υπογράμμισε

Ερωτηθείς σε περίπτωση που ξανακερδίσει τις εκλογές ο κ. Κασσελάκης, θα έχει επιταγή τετραετίας και θα είναι ο αδιαμφησβήτητος πρόεδρος μέχρι τις εκλογές; O ίδιος απάντησε: «Εννοείται, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι δεν θα υπάρχει αμφισβήτηση».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι «η προσφυγή στις κάλπες προυποθέτει ένα πράγμα: την εξάλειψη της παθογένειας της εσωστρέφειας»

«Πάμε σε νέο κόμμα»

Σχετικά με τις βλέψεις του κ. Κασσελάκη για το όνομα και το σύμβολο του κόμματος και το ερωτηματολόγιο, ο ίδιος είπε ότι «σίγουρα, πάμε σε νέο κόμμα, δεν θα το έλεγα "κόμμα Κασσελάκη". Η εντολή που έλαβε τον Σεπτέμβρη, ήταν εντολή ανανέωσης και αλλαγής. Απο εκεί και πέρα η ανάγκη να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι επιβεβλημένη, αλλά με την βοήθεια όλων των στελεχών».

Σχετικά με την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος μίλησε για ναρκισσισμό ο ίδιος σχολίασε: «Σοφή η δήλωση Τσίπρα, μίλησε για ανάγκη πολιτικού σχεδίου, το οποίο το ακούσαμε χθες από τον κ. Κασσελάκη. Δεν θα ανεχτώ άλλο κύμα εσωστρέφειας τη στιγμή που δίνουμε μάχη στη Βουλή. Εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων η κοινωνία ασχολήθηκε με την εσωστρέφεια του ΣΥΡΙΖΑ παρά με την πρόταση νόμου που καταθέσαμε για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, για τη διαγραφή των χρεών των αγροτών».

«Ήταν αναγκαία η προσφυγή στις κάλπες», τόνισε

«Δεν πρόκειται να έχουν γίνει δεύτερες εκλογές και να συνεχίζεται η αμφισβήτηση», είπε

«Όποιος θεωρεί ότι μπορεί να διεκδικήσει την αρχηγία, μπορεί να βάλει υποψηφιότητα, αυτό είπε και ο πρόεδρος», πρόσθεσε

Ερωτηθείς αν τα στελέχη που αμφισβητούν τον κ. Κασσελάκη έχουν χώρο στο νέο κόμμα που θα φτιάξει ο πρόεδρος ο ίδιος εξήγησε πως«βεβαίως, δεν περισσεύει κανείς, ο λόγος του Στέφανου Κασσελάκη ήταν ενοτικός όχι διχαστικός. Μετά από δύο εκλογικές ήττες η ανάγκη για ανανέωση είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη φιλοδοξία στελέχους. Θα σεβαστούμε όλοι το εκλογικό αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών, να τελειώνει αυτή η ασθένεια της εσωστρέφειας».

Ερωτηθείς με βάση τις δημοσκοπήσεις, αν ο Στέφανος Κασσελάκης εκλεγεί αλλά στις Ευρωεκλογές δεν πιάσει τον πήχη ο ίδιος απάντησε πως «μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά ο Στέφανος Κασσελάκης είναι μόνο δύο μήνες εδώ μετά την διάσπαση»

«Ο Τσίπρας κρατά μία ουδέτερη στάση υπέρ της ενότητας του κόμματος»

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα δήλωσε πως «με την χθεσινή του παρέμβαση απέδειξε ότι πάντα θα είναι παρών σε όλες τις εξελίξεις»

«Δεν θεωρώ πιθανό να επιστρέψει ως πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε και πρόσθεσε πως «κρατά μία ουδέτερη στάση υπέρ της ενότητας του κόμματος»

Σχετικά με το νέο κόμμα που θα δημιουργηθεί ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι «απευθύνεται σε όλη την κοινωνία, όπως είπε ο πρόεδρος οι ταμπέλες είναι πια παρωχημένες, σίγουρα το κόμμα έχει τη βάση στην Αριστερά από εκεί και πέρα εκτείνεται ως και το κέντρο και σε όλη την κοινωνία».

«Δεν θα διαλυθούμε, θα αντέξουμε», τόνισε τέλος ο κ. Κόκκαλης

Πηγή: skai.gr

