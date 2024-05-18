Παναθηναϊκός: Φυσικό να σκοράρει με Ολυμπιακό ο Γερεμέγεφ

Το ντέρμπι των αιωνίων ρίχνει αυλαία για τον Παναθηναϊκό στην φετινή Super League 1 για την δύσκολη αυτή σεζόν. Στον πάγκο θα κάτσει ο Χρήστος Κόντης που ανέλαβε σήμερα την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο “πράσινοι”, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, κυνηγούν την Ευρώπη με ένα καλό πλασάρισμά στον βαθμολογικό πίνακα. Όλα αυτά πριν τον τελικό του κυπέλλου με τον ΑΡΗ, που επίσης κρίνει το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Στα αγωνιστικά, ο Φώτης Ιωαννίδης δεν θα είναι στην αποστολή για το ντέρμπι, έτσι το "τριφύλλι" θα κατέβει για μια ακόμα φορά με Σπόραρ και Γερεμέγεφ. Σε ό,τι αφορά τον Σουηδό οι πιθανότητες να σκοράρει είναι με το μέρος του και το αποδεικνύει κάθε φορά που απλώς πατά το χορτάρι.

